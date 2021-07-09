Karpuzlu ve ferahlatıcı limonata

Karpuzlu Limonata nasıl yapılır?

Karpuza bayılıyoruz fakat bazen de yemekten yorulup başka şekilde tüketmek istiyor, kocaman karpuzu yumuşamadan tüketmek için çaba sarfediyor, buzdolabında kocaman bir yer ayırıyoruz. Limonun ekşiliğini almak için eklediğimiz şekeri de karpuz suyuyla birleştirince ortaya görüntüsüyle, rengiyle muhteşem bir tarif çıktı..

Haydi siz de deneyin bize de yorumlarınızı söyleyin...

MALZEMELER

Yarım karpuz

4 limon

4 yemek kaşığı şeker

NASIL YAPILIR?

Karpuz blenderdan çeirilip süzülür

Limonların kabukları rendelenip şekerle karıştırılır

Limon suyu sıkılır

1.5 lt soğuk su eklenir

Süzülmüş karpuz suyuyla karıştırılır.

Buz ve fesleğen ile servis edilir

Afiyet olsun :)

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