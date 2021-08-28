Kavanozda saklanabilen lezzetli tarifler

Hayatınızı kolaylaştırmak, daha lezzetli ve renkli hale getirmek, tasarruf etmek ve sağlıklı beslenmek isteyenler için konserve gıdalar çok doğru bir tercih. Kavanozda saklanabilen lezzetler sayesinde, yoğun iş temposunun ortasında kısa sürede güzel bir sofra hazırlamak mümkün. Sizi yemek yapma stresinden kurtaracak olan konserve yiyecekler, zamandan ve paradan tasarruf etmenizi de sağlıyor. İşte o lezzetlerden bazıları...

Karpuz kabuğu reçeli tarifi

Malzemeler

1 kilo karpuz kabuğu

1,5 kilo şeker

250 gram sönmemiş kireç

3 litre su

1 limon suyu veya 1,5 gram limon tuzu

Yapılışı

Karpuz kabuklarının yeşil ve kırmızı kısımları temizlenir.

Temizlenen kabuklar kare, üçgen, tırtıklı gibi şekillerde kesilir.

Kabuklar kireç suyuna konur ve bir gece bekletildikten sonra şurupla pişirilir.

Bunun için 250 gram kadar sönmemiş kireç bir tülbent içine konup bohça yapılır.

2-3 litre suyun içine konup karpuz kabukları da eklenir.

Bir gece bekletilir.

Kabuklar süzgeçle toplandıktan sonra kaynamakta olan şurubun içine atılır.

Karpuz kabukları pişince şeffaf bir hâl alır.

Şurup koyulaşınca limon tuzu ya da limon suyu eklenir.

1-2 dakika daha kaynatılır.

Soğuduğunda kavanozlara konur.

Oda sıcaklığında saklanır.

Lahana turşusu tarifi

Malzemeler

1 orta boy lahana

3 havuç

1 baş sarımsak

6 çorba kaşığı kaya tuzu

1 çorba kaşığı limon tuzu

1 şişe sirke

1 tatlı kaşığı kişniş (arzu edilirse)

8-10 kereviz sapı

1 demet dereotu

15-20 adet nohut

Yapılışı

Lahananın üst yaprakları çıkarılıp önce ortadan ikiye bölünür, sonra dilimlenir. Havuçlar da soyulup dilimlenir.

Kavanozun dibine 5-10 adet nohut atılır.

Lahanalar sıkıca kavanoza yerleştirilir. Her katta aralara havuç dilimleri ve soyulan sarımsaklar konur. Birer kaşık tuz serpilir.

Kişniş, limon tuzu ve kalan nohutlar eklenir.

Kavanozun en üst kısmına kereviz sapları yerleştirilir. Bir demet dereotu da bastırılır.

Kavanozun 1/3’üne kadar sirke doldurulur. 1 şişe yeterli olmazsa eklenebilir. Üzerine de kaynamış ve soğutulmuş içme suyu eklenir.

Ağzı güzelce kapatılır, serin ve kuru bir yere konur. Eğer su birkaç günde azalırsa tuzlu su eklenir.

15-20 gün sonra hazır olur.

Kışlık menemen tarifi

Malzemeler

Domates

Yeşil biber

Sıvı yağ

Tuz

Yapılışı