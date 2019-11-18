Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Kayseri Gastronomi Turizmi Çalıştayı ikinci gün etkinlikleriyle tamamlandı. Kentin hem lezzetlerini tanıtmak hem de mutfağının yol haritasını çizmek amacıyla bir otelde gerçekleştirilen çalıştayın ikinci gününde gastronomi turizminde kadın kooperatiflerin ve festivallerin önemi anlatıldı. Ünlü şefler tarafından Kayseri mutfağının lezzetlerinin ele alındığı çalıştay, vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü.

Mantısı, pastırma ve sucuğuyla ünlü Kayseri mutfağı, bilinmeyen ya da unutulmaya yüz tutmuş lezzetleriyle dünyaya açılacak. Bir kaşığa 40 tane sığan mantısı, pastırması, sucuğu, yağlaması, çemeni gibi bir çok lezzeti bulunan Kayseri, gastronomi turizminden hak ettiği payı almak istiyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ilk kez Kapadokya'nın uzantısı olan ve benzer özellikler taşıyan Soğanlı Vadisi'nde sıcak hava balonlarının havalandığını, bunun heyecanını yaşadıklarını aktardı. Kayseri'nin gastronomi turizminden hak ettiği payı almasını istediklerini ifade eden Büyükkılıç, şöyle konuştu:

"Bu çalıştayda farklı şehirlerden gelen şeflerimizin de vereceği destekle Kayseri'de babaannelerimizden kalma lezzetler paylaşılacak. Önümüzdeki dönemde de bir kongre yapacağız. Kayseri'nin çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını söylüyoruz. Aynı zamanda Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir, Sivas, Malatya, Adana ve Kahramanmaraş'ı da göz ardı edemeyiz, biz bir hinterlandız. Şanlıurfa'mızı, Gaziantep'i kıskanmıyoruz, Hatay'ı, Afyon'u kıskanmıyoruz ama bundan sonra Kayseri bu yarışta en önde olacak, bunu iddia ediyoruz. Kısnık da değiliz, kıskanç da değiliz, herkes bu lezzetleri tatsın istiyoruz. Kabak çekirdeğinin çerezlik olanının yüzde 40’ı Tomarza ve Develi ilçelerimizde üretiliyor. Gilaburu meyvemiz Akkışla, Bünyan ve Gesi'de yaygın. Gilaburu antioksidan içerir, böbrekteki taşı parçalar. Koramaz Vadisi, Kapuzbaşı Şelaleleri, Erciyes, Sultan Sazlığı, yüksek irtifa spor merkezimiz Ali Dağı, bunlar sayabildiğimiz değerlerimizden bazıları. Bugün burada iyi niyetle atılan bir adım var, yanlışlarımız, hatalarımız olabilir ama kastımız kesinlikte yoktur. Bu şehrin güzelliklerini paylaşmak asli görevimizdir."

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, gün süren çalıştayın oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Kayseri lezzetlerinin ülke sınırlarını aşması için çalıştıklarını ifade eden Özgöncü, şunları kaydetti:

"Türkiye gündeminde 2 gün boyunca Kayseri'nin yemekleri konuşuldu. Bizim amacımız Kayseri'nin ileride gastronomi haritasını çizmekti. Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde gelecek yıl Pastırma Yazı Festivali ile çalışmalarımızı taçlandıracağız. Bizim de amacımız bunu sürekli hale getirip her yıl aynı tarihte yaparak, tur operatörlerinin programına girmek, şehre gelen turistleri Kayseri'de tutmak, yöresel lezzetleri tattırmak. Aynı zamanda esnafımızın daha fazla iş yapmasını sağlamak ve Kayseri'mizin tanıtımına katkıda bulunmak. Özellikle ünlü şeflerden, "Mantı denilince akla ilk Kayseri geliyor. Pastırma denilince akla ilk Kayseri geliyor" gibi güzel söylemler aldık. Bu bizi mutlu ediyor."

Çalıştaya katılan şef Cüneyt Asan da Kayseri mutfağının zenginliğine dikkati çekerek "O kadar çok kültür, halk geçmişte burada yaşamış ki bu halklar kendi kültürünü, çeşitliliğini, baharatlarını, lezzetlerini getirmiş. Burada birbirleriyle paylaşmışlar. Sonucunda da hepsini bir tencerede buluşturmuşlar. O mükemmel lezzet ortaya çıkmış. Kayseri, inanılmaz derecede yemek zenginliğine sahip." ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’nin birçok alanda zenginlikleri olan kadim bir şehir olduğunu belirterek, şehrin her bir köşesinin kendine has özellik ve değerleriyle ön plana çıktığını söyledi.

Ticaret ve sanayinin merkezi olarak bilinen Kayseri’nin aynı zamanda kültür, eğitim, sağlık, spor, tarım ve yöresel lezzetlerin de merkezi olduğuna dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Uygarlıkların şehri ve Kapadokya’nın başkenti olan Kayser’imizin, Erkilet tepesindeki Hıdırellez olarak bilinen Hızır İlyas Köşkü’nün altında Kapadokya Kralının mezarı var. Yani şehrimiz, birçok alanda zenginlikleri olan kadim bir kenttir. Köklü tarihiyle ‘Makarr-ı Ulema’ şehri olarak da bilinen ilimiz, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği ve başkentlik yapmıştır. Mevlana’nın hocası Seyyid Burhaneddin Hz. ve Davut El Kayseri gibi önemli kişiler bu şehirden çıkmıştır. Diğer taraftan medreseleriyle ilmin merkezi olan şehrimiz, birçok kültürün bu şehirde yaşamasına, ortak kültürün oluşmasına ve sevginin barışın başkenti olmasına vesile olmuştur. Özellikle Kayseri, tarihte İpek Yolu güzergahında yer almış ve ticaretin beşiği olan bir şehirdir. Bunların yanında coğrafi olarak Erciyes ve Kapuzbaşı Şelaleleri gibi doğal zenginliklerimiz bulunmaktadır. Bu ve buna benzer birçok tabiat güzellikleri ve kültürel zenginlikleri içerisinde barındıran şehrimizin, yemek kültürü de farklı zenginliklere sahiptir. Mutfak sanatı dediğiniz zaman; mantı, bazlama, yaprak sarması, aç makarna, nevzine gibi ve bayram günlerine özel soğanlı yahni yemeği vardır. Ayrıca fırın ağzı, et haşlaması, Kayseri tavası, sucuk ve pastırma gibi birçok özel lezzetlerimiz vardır” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi olarak şehrin yemek kültürüne büyük katkı sağladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Bunlardan biri olan ve şehrimizin tescilli markası Kafe Sinan ile geleneksel ve yöresel yemeklerimizi yaşatıyoruz. Hanım kardeşlerimize istihdam sağladığımız Kafe Sinan Hanımeli tesislerimizde, yöresel yemeklerimizi üretip, Kayseri'nin lezzetlerini hemşehrilerimizin beğenisine sunuyoruz. İlçemizin yöresel değerleri olan; Gömeç Fasulyesi, Erkilet Kedi Bacağı, Cırgalan Biberi, Yamula Patlıcanı gibi ürünlerimizi tanıtmak ve ekonomik değerini arttırmak adına Kocasinan Belediyesi olarak yoğun gayret ediyoruz. Bunlar şehrimizin güzellikleridir” diye konuştu.