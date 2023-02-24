MALZEMELER
- 2 kg. süt
- 1,5 kahve fincanı pirinç unu
- 1,5 kahve fincanı mısır nişastası
- 1 su bardağı toz şeker
NASIL YAPILIR?
- 2 bardak yani yarım kilo sütü ayırdıktan sonra, 1,5 kg sütü, hafif ateşte toz şeker ile karıştırarak iyice eritin.
- Kalan yarım kilo soğuk süte, mısır nişastası ve pirinç ununu katarak eritin. Topaklanmamasına dikkat edin.
- Bu karışımı kaynayan şekerli süte ilave edin ve tahta kaşıkla kaynayarak karıştırın. (Bu sırada nişastalar şişer ve koyu bir kıvam oluşur.)
- Yaklaşık 30–35 cm çapında paslanmaz çelikten bir tepsiyi tereyağı ile iyice yağladıktan sonra muhallebiyi tepsiye dökün.
- Muhallebi sıcakken tepsiyi bir kenarı havagazı ocağının alevine denk gelecek orta kuvvette yanan ateşe koyup, belli aralıklarla döndürerek, tüm tepsinin altının yanmasını sağlayın. Tepsi kenarlarından kahverengi yanık süt görüldüğü anda kazandibinizin yeterli derecede dibi tutmuş demektir.
- Ocaktan aldıktan sonra kendi halinde soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra buzdolabına kaldırıp 3–4 saat dinlendirin.
- Servis için bir spatula yardımı ile tepsinin dibini kazıyarak dikdörtgen parçalar halinde servis tabağına alıp, üzerine tarçın, pudra şekeri serpin.
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