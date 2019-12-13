Kebap kestane kırmızı eti solladı

Kış mevsiminin vazgeçilmez lezzetlerinden kestane, Keşan'da çarşı ve caddelere kurulan tezgahlarda satılmaya başlanırken, kilosu 50 lira olması nedeniyle vatandaşlar tarafından tadımlık alınıyor. Hassas terazide tartılarak 100 gramı 5 lira olan paketler rağbet görüyor.

Sokakta tezgah açarak, kebap kestane satan Aydoğan Körnez, 100 gramını 5 liraya veriyoruz. İstanbul'dan yarı fiyatına. Kilosu 50 liraya geliyor ama ateşte fire veriyor. Havaların soğumasıyla kebap kestaneye olan ilgi de arttı. Geçenlerde reklamı da olmuş. 4 kestane yiyenin beyin fonksiyonları artıyormuş. Yiyen de beğeniyor. Artık sobalı ev olmayınca kestane de kıymete bindi. İnsanlar nasıl hazırlandığını ve pişirildiğini de soruyor dedi.

Kestanenin sevilen bir lezzet olduğunu ifade eden vatandaşlar ise pahalı olması nedeniyle gramla alabildiklerini söyledi.