HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

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Kemikte kıyma kebabı

Gaziantep'te kebapçı Ahmet Çadır, kıyma kebabını şiş yerine kemiğe saplayarak pişirdi. Kemikte kıyma kebabı için patent başvurusunda bulunan Çadır, bu kebabın daha lezzetli olduğunu söyledi.

Gastronomi şehri Gaziantep'te kebapçılık yapan Ahmet Çadır, şişe saplanarak yapılan kıyma kebabını daha lezzetli hale getirmek için şiş yerine kemiğe saplayarak pişirdi. Çadır'ın 'kemikte kıyma kebabı' ismini verdiği lezzet, müşteriler tarafından yoğun ilgi görmeye başladı.

Kemikte kıymanın farklı bir lezzet ortaya çıkardığını ifade eden ve yeni lezzet için patent başvurusunu yapmaya hazırlandıklarını belirten Çadır, "Çok güzel bir lezzet ortaya çıkardık. Uzun uğraşlar sonucunda kıyma kebabını nasıl lezzetli hale getirebileceğimizi düşündük. Kemiğe yakın olan et lezzetli olur düşüncesiyle kıyma etimizi kuzunun kaburga kemiğine saplayarak pişirdik. Uzun uğraşlar sonucunda bu lezzeti ortaya çıkardık. Direkt kemikle piştiği için kıyma daha lezzetli oluyor. Kıymamızdaki yağ oranını azaltarak kemikte durmasını sağlıyoruz. Bu lezzet, misafirlerimizin çok hoşuna gidiyor. Kemikte kıyma kebabı için patent başvurumuzu yapacağız" diye konuştu.

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