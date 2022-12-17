Yılbaşı sofrasında yemeklerin lezzeti kadar sofranın şık olması, göze hitap etmesi kısacası sunumu da çok önemlidir. Yılbaşı sofra dekorasyonunda şık ve sıcacık bir sunum için özellikle kırmızı renkli masa örtülerinden, renkli çiçeklerden ve mumlardan faydalanabiliriz.
Başlangıç olarak içimizi ısıtacak nefis bir çorbayla başlayıp hindi dolmayla ya da avuk dolmayla devam edebiliriz. Yılbaşı tarifleri deyince paylaşımlık olarak sunulan peynir tabağı, meyve tabağı, zeytinyağlıları, mezeleri ve aperatifleri unutmamak lazım. Çorba olarak mevsime uygun balkabağı çorbası tercih edip, paylaşımlık olarak zeytinyağlı dolmalar ve sarmalar, zeytinyağlı kereviz ve çok tercih edilen yoğurtlu mezeler ile yılbaşı sofralarınızı hareketlendirebilirsiniz.
Yılbaşı menünüzde sunacağınız bol yeşillikli ve bademli, narlı salata ise özenle hazırladığınız yemeklere uyum sağlayacaktır. Gecenin ilerleyen saatlerinde ağzınızın tatlanması için nefis çikolatalı bir tatlıyla, tramisüyle veya meyve tatlısı sevenler için ayva tatlısı, kabak tatlısıyla devam edebilirsiniz.
Kestaneli pilav ile yılbaşı hindisi
MALZEMELER
1 adet bütün hindi
Hindi sosu için
- 100 ml sıvıyağ
- 100 gr tereyağı
- 2 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
- 3 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı kuru fesleğen
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- Taze biberiye ve taze kekik dalları
- Tuz
- 1 adet limon
- 1 adet portakal
NASIL YAPILIR?
“Hindiyi bütün bir şekilde tepsiye alalım. Sosu için; Derin bir kâse içinde sıvıyağ, tereyağı, rendelediğiniz sarımsak ve baharatları karıştıralım ve bir fırça yardımıyla tüm sosu hindinin içine ve dışına sürelim. Limon ve portakalı kabuklarıyla dilimleyip, taze baharatlarla hindinin içerisine yerleştirelim. Hindi eti genellikle sert ve kuru pişmeye meyilli bir yapısı vardır. Bu sebepten fırınınız buharlı ise buharlı pişirmede veya üzeri kapatılmış bir şekilde pişirebilirsiniz. Ayrıca Hindiyi fırın poşetine alıp ve poşeti kapatıp üzerine bıçakla delik açıp, 180 önceden ısıtılmış fırında hindiniz büyük ise yaklaşık 2 saate yakın normal boylarda ise 1,5 saat kadar pişirebilirsiniz."
Kestaneli Pilav
MALZEMELER
- 1 adet orta boy kuru soğan
- 2 su bardağı pilavlık pirinç
- 100 gr tereyağı
- Tarçın ve yenibahar
- 75 gr kuş üzümü
- 25 gr dolmalık fıstık
- Tuz ve karabiber
- 250 gr pişmiş kestane
NASIL YAPILIR?
Pirinçleri ılık suda bekletelim ve süzelim. Soğanları ince ince doğrayalım ve tencereye alalım. Tereyağı ve bir miktar tuz ekleyip soğanlar pembeleşinceye kadar kavuralım, sonrasında dolmalık fıstığı, pirinçleri ve kuş üzümlerini ekleyelim ve 3 dakika kadar kavuralım, baharatlarını ekleyelim ve kavurma işlemi tamamlandıktan sonra 3 su bardağı kadar sıcak suyu ilave edelim ve pişmiş kestaneleri içerisine bütün bir şekilde ilave edelim altı kısık ateşte olacak şekilde pilavı demlemeye alalım. Hindimiz fırından çıktıktan sonra özenle hazırladığınız masaya dilerseniz pilavı hindi tepsisine alıp sunum yapabilir veya ayrı bir tabakta sunabilirsiniz.
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