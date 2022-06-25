Kırmızı meyveli magnolia

Bisküvisi için;

125 gram tereyağ

2 su bardağı un

2 yemek kaşığı pudra şekeri

1 paket vanilin

1 yumurta sarısı

Muhallebisi için;

1 litre süt

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

1,5 su bardağı toz şeker

1 yumurta sarısı

1 paket vanilin

1 çay bardağı krema

Üzeri için;

Çilek

Karadut

Vişne

NASIL YAPILIR?

Bisküvisi için unu bir kaba alıyoruz ve küp küp doğranmış soğuk tereyağını parmak uçlarımızla una yediriyoruz. Daha sonra içerisine diğer malzemeleri ekleyip iyice yoğuruyoruz. Streç filme sarıp dolapta 30 dakika bekletiyoruz. Daha sonra bir tepsiye yayıp 180 derece ısıttığımız fırında 20 dakika kadar pişiriyoruz. Soğumaya alıyoruz.

Muhallebi için yumurta sarısını, unu, nişastayı iyice çırpıyoruz. Üzerine sütü ekleyip çırpmaya devam ediyoruz ve ocağa alıyoruz. Sütümüz ısınınca içerisine toz şekeri ekliyoruz. Kaynamaya başlayınca ocaktan alıp vanilini ekliyoruz. Muhallebimiz soğuyunca içerisine kremayı ekleyip iyice çırpıyoruz.

Uygun bir kaba ilk önce muhallebiyi üzerine parçaladığımız bisküvilerin yarısını ve meyvelerin bir kısmını koyup üzerine tekrar muhallebiyi koyuyoruz. En üste kalan bisküvileri koyup meyvelerle süslüyoruz.