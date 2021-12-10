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Salep
Kış aylarının en sevilen içeceklerinden biri eşsiz kokusu ve tadıyla salep oluyor. Hem lezzetiyle öne çıkan hem de öksürük ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkları iyileştirici etkiye sahip salep aslında orkidegiller familyasındaki bir bitkinin yumrularından elde ediliyor. Bu bitki ülkemizde Muğla, Kahramanmaraş, Milas, Antalya, Van, Kastamonu, Safranbolu ve Isparta’da yetişiyor. Özellikle Burdur’un Bucak ilçesinde yetişenler lezzetleriyle öne çıkıyor. Genelde üzerine tarçın dökerek şifa oranını artırdığımız salep, son yıllarda hazır paket halinde marketlerde de satılıyor. Ama bakır kazanlarda kaynatılan salepi içmenin keyfi bir başka. Gerçek salep içmek isteyenler rotalarını İstanbul Yeniköy Kahvesi, Tarihi Bağdat Kurukahvecisi, Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi ya da Dondurmacı Ali Usta’ya çevirmeli.
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Boza
Yararları saymakla bitmeyen lezzetli ve kışa özgü tatlardan bir diğeri de boza oluyor. Öksürüğe iyi gelen, zihni berraklaştıran ve probiyotik işlevi gören boza, her ne kadar İstanbul’daki Vefa Bozacısı ile anılsa da aslında memleketi Bilecik. Şehirdeki Soydan Boza’da satılan bozalar öyle lezzetli ki bir kez tadana yeniden Bilecek otobüs bileti aldırıyor. Lezzetli bir boza içmek isteyenler Eskişehir’de Karakedi Bozacısı’nı, Adapazarı’nda Alikoka Bozası’nı, İzmir’de Şemikler Bozacısı’nı, Manisa’da Çınar Boza’yı ve Isparta’da Günnaz Boza’yı tercih edebilir.
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Turşu
Yemeklerin en lezzetli eşlikçilerinden turşu aslında zamansız bir yiyecek olsa da kışın yemek ayrı bir keyifli oluyor. Bağışıklığı güçlendiren hatta uzmanlar tarafından kas kramplarına ve kansere iyi geldiği söylenen turşunun farklı çeşitleri farklı şehirlerimizde popüler. Ülkemizin en lezzetli turşularını bulabileceğin bazı turşucular ise şöyle; İstanbul’daki Asri Turşucu, İzmir’deki Hasan Amca, Ankara’daki Hüsmen Ağa Turşucusu, Ordu’daki Vonalı Celal ve Adana’daki İçenbilir Hacı’nın Şalgamı.
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Kestane
Seyyar satıcılarda satılan en lezzetli yiyeceklerden kestane, evlerde de fırınlanarak ya da haşlanarak hazırlanıyor. Magnezyum, fosfor, kalsiyum, potasyum, B ve C vitaminleri açısından zengin bir içeriğe sahip olan kestane, kış aylarındaki yorgunluğun üstesinden gelmek için de birebir. Doğu Karadeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde yetiştirilen kestanelerin en lezzetlileri nemli iklimsel koşulları sayesinde Aydın’da yetişiyor.
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Sıcak çikolata
Kış soğuklarında içimizi ısıtan sıcak çikolata, büyük küçük herkesin çok sevdiği bir içecek. Hele ki kış tatili yörelerinde ve kayak otelleri pistlerinde tüm gün keyifli vakit geçirip eğlendikten sonra sıcak çikolata içmenin keyfi bambaşka oluyor. Geçmişi yaklaşık 2000 sene öncesine kadar dayanan sıcak çikolatanın lezzetli bir içecek olmasının yanı sıra sağlığa yararları da bulunuyor. Sıcak çikolatanın yüksek oranda antioksidan içermesiyle kalp rahatsızlıklarına iyi geldiği söyleniyor. İstanbul’da Rumeli Çikolatacısı, Aşşk Kahve, J’adore Chocolatier gibi yerlerde tadına doyum olmaz sıcak çikolatalar içebilirsiniz.
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