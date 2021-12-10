Kabak tatlısı

Kış denildiğinde akla gelen tatlılardan biri şüphesiz kabak tatlısı oluyor. Havaların soğumasıyla birlikte pazarların en popüler ürününe dönüşen bal kabağıyla yapılan kabak tatlısının birbirinden farklı yorumu var. Ancak Antalya, Hatay ve Aydın gibi havanın daha sıcak olduğu illerde yapılan hali en lezzetlisi oluyor. Bu şehirlerin ünlü tarifine göre bal kabakları üzerine şeker dökülerek 24 saat bekletiliyor. Sonrasında tahin-ceviz ikilisiyle servis ediliyor. Bu tatlı gerçekten öyle keyifli ki sırf yerinde deneyimlemek için Antalya uçak bileti alanlar var.