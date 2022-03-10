Kıtır Ekmekli fit muhallebi

Bu tatlıyı canınız tiramisu ya da muhallebi çektiğinde basitçe uygulayıp, hiç pişmanlık yaşamadan tüketebilirsiniz. Hem tatlı ihtiyacınızı karşılayacak hem de bu yolculukta kaçamak yapmadan devam etmenize yardımcı olacak. Şimdiden afiyet olsun :)

MALZEMELER

8 adet etimek

3 yemek kaşığı bal

2 su bardağı yarım yağlı süt

3 yemek kaşığı yulaf unu

2 tatlı kaşığı hindistan cevizi

2 tatlı kaşığı granül kahve

Tarçın

Ceviz

Kuru incir

NASIL YAPILIR?

Öncelikle granül kahvemizle kaynar suyla bir kahve yapıp soğumaya bırakıyoruz. Daha sonra sütü ve yulaf ununu ocağa alıp kıvam alana kadar pişiriyoruz. Kıvam alınca ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz. Cevizi ve kuru incirleri küp küp doğrayıp bir kenara alıyoruz. Muhallebi soğuyunca içerisine hindistan cevizini ve balı ekleyip iyice çırpıyoruz. Etimekleri kahveye batırıp uygun bir kaba diziyoruz. Üzerine tarçın serpiştirip, muhallebi ekleyip küp küp doğradığımız ceviz ve kuru incirin yarısını muhallebinin üzerine serpiştiriyoruz. Daha sonra aynı işlemi tekrar uyguluyoruz. En üste kuru incir ve cevizlerin geri kalanını serpiyoruz. Tatlımızı dolaba alıyoruz, soğuyunca servis edebilirsiniz.