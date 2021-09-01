Kore mutfağının en lezzetli örnekleri

Covid-19 salgını sağlıklı beslenmeye yönelik talepleri artırırken, mutfakta keşfe çıkanların sayısını da çoğalttı. Baharatlı, renkli ve lezzetli olmasıyla Türk mutfağına yakın lezzetleri bulunan Kore mutfağı, sağlıklı yeni lezzetler arayanlar için keşfedilmeyi bekliyor. Sebze ve yeşillikler açısından zengin, pişirme yöntemi açısından farklı seçenekler sunan Kore mutfağı, Covid-19 döneminde artan obezite sorununa karşı da sağlıklı tarifleriyle iyi bir alternatif sunuyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Türkiye'de erişkin kişilerde %32,1 olan obezite oranı Güney Kore'de sadece %4,7. Cambridge Dünya Yiyecek Tarihi kitabına göre Kore’de obezite oranının düşük olması sadece genetik yatkınlıktan kaynaklanmıyor, aynı zamanda Kore yemeklerinin Amerika ve Avrupa yemeklerine göre %13 daha az yağ içermesinden kaynaklanıyor. Kore yemek kültüründe aynı zamanda Türk yemeklerinde olduğu gibi turşu, meze gibi ana yemeği destekleyen sağlıklı yiyecek seçenekleri bulunuyor.
Kore Turizm Organizasyonu, Kore mutfağından mutlaka denenmesi gereken Kore yemeklerini derledi. Kore Turizm Organizasyonu İstanbul Ofisi Direktörü Soyoung Park, “Kore mutfağı Türk yemek kültürü ile birçok ortak noktaya sahip. Kore mutfağında da Türkiye’de olduğu gibi yumurtanın ve yeşilliklerin bol olduğu bir kahvaltıyla güne başlanır. Günün diğer öğünlerinde de mutlaka turşu benzeri yan yiyecekler bulunur. Ayrıca hem Türk hem Kore mutfağında baharat kullanımı oldukça yaygın. Bu nedenle Türklerin damak tadına hitap edebilen birçok Kore yemeği bulunuyor. Pandemi döneminde evde kalma sürelerinin uzamasıyla aşçılık becerilerini geliştirenler için Kore yemeklerini denemelerini öneririm. Gerçek bir Kore mutfağı deneyimi arayanları da pandemi sonrası Kore'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağız.” dedi.
Kore mutfağında deneyimlenmesi gereken birçok lezzet bulunuyor. Bunlar arasında geleneksel Kore mutfağının merkezinde bulunan pilav üzeri soteli yiyecekler de yer alıyor. Kore Turizm Organizasyonu mutlaka deneyimlenmesi gereken Kore yemeklerini seçti.
İşte en güzel Kore yemeklerinden bazıları
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Kimchi
Güney Kore sofralarının bir vazgeçilmezi olan Kimchi, sebze ve baharatlarla yapılan bir tür turşu. Kimchi'nin 300'den fazla türü bulunuyor. Ancak en temel tarifte Çin lahanasının, baharatlar ve tuzla fermente edilmesi yer alıyor.
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Bulgogi
Bulgogi, yabancı ziyaretçilerin neredeyse hepsinin sevdiği bir yemek. Bu yemek, genellikle sığır filetosu, bonfile veya kaburga etinin mermerde marine edilmesiyle hazırlanan ızgara et yemeğidir. Kore soya sosu, şeker ve Kore armudundan yapılan tatlı ve tuzlu sosla marine edilen et ızgarada pişirilir ve tadına doyum olmayan bir lezzet sunar.
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Bibimbap
Kore mutfağının en temel yemekleri arasında yer alan Bibimbap, pilavın, sote edilmiş sebze ve et parçaları ile birlikte servis edilmesinden oluşuyor. Bir inanışa göre Bibimbap, Yeni Ay Yılı kutlamasında kalan yemeklerin gece yarısı atıştırmalığı olarak bir araya getirilmesiyle ortaya çıktı.
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Japchae
Kaynatılmış cam eriştenin yağda sotelenmiş sebzeler ile birlikte sunulduğu Japchae, Kore'de özel günlerde servis edilen bir yemek. Kore'de kutlama yemekleri Japchae olmadan düşünülemez.
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Tteokbokki
Tteokbokki, özünde pirinç hamurlarının kısık ateşte et, havuç, soğan, shitake mantarı ve başka farklı sebzelerle birlikte pişirilmesi anlamına geliyor. Temel malzemenin pirinç hamuru olduğu tteokbokki, renkli bir görüntüye sahip olmanın yanında oldukça besleyici de.
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