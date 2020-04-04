Koronavirüsten kaçarken kilo almayın

Bu dönemde kilo kontrolünün unutulmaması gerektiğini belirten Diyetisyen Nursena Altunsu, "Fiziksel olarak inaktif olduğumuz bu dönemde glisemik indeksi yüksek olan besinlerin fazla tüketimi kilo alımına sebep olabilir. Pirinç yerine bulguru tercih edin, günün 1 saatini spora ayırın" dedi.
Koronavirüs salgınından evde korunan insanları mutfakta bir tehlike bekliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle gününü evde geçirenler, raf ömrü uzun olan makarna, pirinç, un, şeker gibi besinlere rağbet gösteriyor. Medipol Üniversitesi Vatan Kliniğinden Diyetisyen Nursena Altunsu, bu dönemde kilo kontrolünün kaybedilmemesi için önemli uyarılarda bulundu.
SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİNİ TAKİP EDİN
Fiziksel olarak inaktif olunan bu dönemde glisemik indeksi yüksek olan makarna, pirinç, un, şeker gibi besinlerin fazla miktarda tüketiminin vücut ağırlığında artışa neden olacağını belirten Diyetisyen Nursena Altunsu, "Kronik hastalığı olan bireylerde durumun ciddileşmesine sebep olabilir. Salgın nedeni ile hastanelerin yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda kronik hastalıkların kontrol altında tutulabilmesi için diyetisyenlerce anlatılan sağlıklı beslenme önerileri dikkate alınmalıdır" diye konuştu.
PİRİNÇ YERİNE BULGUR TERCİH EDİN
Her ana öğünde sağlıklı tabak modelinin uygulanması gerektiğini belirten Altunsu, beslenmede yapılan yanlışlara dikkat çekerek şu uyarıları sıraladı:
"Türkiye Diyetisyenler Derneği Covid-19 salgını beslenme önerileri kılavuzunda da belirtilen yine raf ömrü uzun olan diyet lifi, protein, mineral ve vitaminler açısından zengin kurubaklagiller, bulgur, tam tahıllı unlar, konserve balıklar, yumurta ve dondurularak saklanabilecek mevsim sebze/meyveler beslenmemizin temelini oluşturmalıdır. Sağlıklı tabak modeline göre her ana öğünde tabağın bir çeyreği sebzelerden, diğer çeyreği tam tahıl ürünlerinden ve kalan yarısının eşit üç parça halinde meyvelerden, yüksek proteinli gıdalardan (kurubaklagiller, et, yumurta, balık, tavuk, yağlı tohumlar) ve süt ürünlerinden oluşması önerilmektedir. Ayrıca çalışma hayatında olduğu gibi güne erken başlamak ve yeterli uyku, gün içinde olabilecek açlık ataklarının önlenmesine yardımcı olacaktır. Günün en az 1 saatini fiziksel aktiviteye ayırmak beden ve ruh sağlığımız için fayda gösterecektir. Beslenme, uyku düzeni ve fiziksel aktive durumunun dengesi bağışıklık sistemimizi güçlendirecek ve koronavirüsün daha hafif atlatılmasını sağlayacaktır."
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