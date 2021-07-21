Bayramdan bayrama da olsa hatırlamak gerek bazen. Haftalar öncesinden dip köşe bayram temizliği yapılır, sabahın erken saatinde bayram namazına gidilir, kurbanlık kesilirdi. Kesilen kurbanın üçte biri eve, geri kalanı ihtiyaç sahiplerine dağıtılırdı. En güzel kıyafetlerimiz giyilir, kabir ziyaretleri yapılır, dualar edilirdi. Televizyondan gelen neşeli bayram havaları eşliğinde

toplu, telaşsız bayram kahvaltıları yapılır. Bayramlaşmaya gelen küçüklere kolonya, şeker ve harçlık verilirdi. Uzun uzun sofralar kurulur gelen misafirlere pişirilen etten ikram edilirdi. Bayram tatlıları birbiri ile yarışırdı. Maddi durumu iyi olan nişanlı erkekler, kız evine bir koç ve bayramlık hediyeler gönderirdi.

Peki, ne oldu? Olan oldu bayramlar tatil oldu. Tatil oldu da ne oldu? Giden bin pişman, gitmeyen bir pişman oldu. Günler önceden programlar yapıldı. Oteller, oralar buralar hallaç pamuğu gibi alt üst edildi. Kim nereye gitmiş, kim nerede ne yemiş, kim nerede kalmış uzun uzun listeler hazırlandı. Plaj kıyafetinden, gece kıyafetine kadar tatil gardırobu hazırlandı. Bayramın önünden arkasından üç gün çalındı, bayram tatil karıştı. Kutlamalar, el öpmeler tabi ki klasik sosyal medyadan oldu. Gitmeyenler bir pişman oldu. Gittiler de ne oldu, planlar alt üst oldu. İçinizi ferah tutun bu bayramda ay sonuna yaklaştım cepte 5 kuruş kalmadı ne tatili diyenler, eşi, dostu bir yerlere kaçmışken tatile gidemeyenler hiç boşuna enseyi karartmayın.

Bilin ki giden bin pişman, gitmeyen bir pişman. Kurban bayramında tatil diye gittiğiniz yerlerde emin olun tatilin, bayramın, cebinizin kurbanı siz oluyorsunuz. Plajlar üst üste, hesaplar kabarık. Bir yıl boyunca arı gibi çalışıp biriktirdikleriniz pembe hayallerin kurbanı oluyor. Bütün tatil beldeleri alt yapısıyla, üst yapısıyla nüfusunun 30 katı misafir yoğunluğu içerisinde.

Büyük şehirlerde yaşanmayan su kesintisi, elektrik kesintisi, trafik yoğunluğu, her kavşakta oluşan kazalar sinir sistemimizi şimdiden bozdu. Gittiğimiz mekânlarda gelen adisyon sonrası evdeki hesap çarşıya uymuyor, bütçe boyu aşıyor. Sosyal medyanın allı pullu storylerine, postlarına inanmayın. Tatilin arka yüzü karanlık. Siz şehirde kalmanın avantajlarını yaşamaya

devam edin.

Bulunduğunuz kentin turisti olun, alın elinize rehberi gezin, memleketinizi tarihiyle, lezzetiyle, tüm güzellikleriyle öğrenin, keşfedin. Bisikletle ormanlık alanlarda ya da sahilde açık havanın tadına varın. Kalabalık yok, trafik yok siz şehre, şehir size ait. Kalabalığın, trafiğin arasında kaybolan binalara bu defa başka bir gözle bakın hatta görün. Mahallenizdeki parkları keşfedin, yeni açılan restoranlarda bütçenizi sarsmayacak yerel işletmelerle hem bayramlaşın hem de lezzetin keyfine varın.

Yaylalara çıkın, apartmanınızda, mahallenizde yaşlı, büyük, küçük kim varsa ziyaret edin. Tanışmadıklarınız varsa tanışın. Kapınızı çalan çocuklara nostalji yaşatın. Şeker ikram edin, saçlarını okşayın, gözlerine bakarak hal hatır sorun. Evlerinizin kapılarını misafirlere açın. Kestiğiniz kurbanları dolapta stok yapmayın dağıtın. Sonrada geriye yaslanıp paylaşmanın,

yardımlaşmanın verdiği o içsel huzurun tadını çıkarın.

Pandemiydi, yasaklardı oydu buydu derken sokaklara, oksijene hasret kaldık. Bol bol yürüyün, nefes alın. Tatil, deniz, güneş programlarınızı eylüle saklayın. Sonbaharın, ekonomik tatilin keyfini çıkarın. Kazanan da, dinlenen de siz olacaksınız.

Kavurma tarifinizde benden olsun;

MALZEMELER

500 gram kuşbaşı dana eti

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

1 su bardağı sıcak su

NASIL YAPILIR?