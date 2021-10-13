Mamak Belediyesi Kadın Kooperatifi (MAKKOP) girişimi ile tescillenen ve tarihi geçmişe sahip Kutludüğün’e has ekşi maya ekmeği ve Ravak yoğurdu, ilçenin kendi yöresel lezzetlerini tanıtması adına çok önemli bir katma değer sağlayacak.
Lezzetlerimizin tescili tanıtıma katkı sağlayacak
Mamak’ın gastronomi alanında da geniş bir yelpazeye sahip olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ekşi maya ekmeği ve Ravak yoğurdunun tescillenmesinden mutluluk duyuyoruz. Yeni coğrafi işaretli ürünlerin kazandırılmasına yönelik de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu ürünlerin tanıtılması ve değerlerinin korunması adına coğrafi işaret tescili alınması bizler için çok önemli. Bu anlamda yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
600 yıllık lezzet
Tarihi süreci 600 yıl kadar eskilere dayanan ekşi maya ile yapılan ekmek, lezzeti kadar katkısız oluşu ile bağışıklığa da destek oluyor. Uygun şartlarda raf ömrü 10 gün olan ekşi maya ekmeği, Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde bulunan MAKKOP mağazasında satışa sunuluyor.
Şifa Kaynağı Ravak
Yalnızca sütün yağından elde edilerek yapılan Ravak yoğurdu ise yüksek besin değeri ile tam bir şifa kaynağı. Eski dilde sütün kaymağı anlamına gelen yoğurdu üretmek ise ayrı bir meziyet istiyor. 10 litre sütten sadece 1 kilo elde edilebilen bu özel lezzet, nesilden nesile aktarılmaya devam ediyor.
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