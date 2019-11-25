Mandalinanın başkentinde coşkulu festival

Menderes Belediyesi tarafından Gümüldür Eski Köy Merkezinde düzenlenen Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Tüm gün süren festivalde Dj Erdem’in performansı dikkat çekti. Sürpriz sokak danslarının yer aldığı etkinlikte tiyatro ve çeşitli dans gösterileri de vatandaşlarla buluştu. Ersin Show ile coşkunun doruğa çıktığı festivalde, Efendi, Melike Erbey ve Fondip konserleri de gerçekleşti.
Festival kapsamında mandalina güzeli, en kaliteli mandalina ve mandalina temalı lezzetler olarak üç farklı kategoride yarışmalar gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye girenler altın ile ödüllendirildi. Üçüncüler çeyrek altın, ikinciler yarım altın, birinciler ise tam altının sahibi oldu.
Mandalinalı ürünler
Stantlarda mandalinanın yanı sıra mandalinadan üretilen çeşitli ürünlerde vatandaşlarla buluşturuldu. Mandalina sabunu, mandalinalı kek, mandalinalı yemeklerin yanı sıra mandalina boyozu da festivalde yer aldı.
Mandi ve Mandila alanda
Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali’nin maskotu Mandi ve Mandila da festival alanında vatandaşlarla bir araya geldi. Sevimli çift, katılımcılara çeşitli hediyelerin yanı sıra mandalina suyu ikram etti. Etkinlikte konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, üreticinin yanında yer aldıklarını belirterek, “Çiftçimizin sesiyiz, üreticimizin yanında yer alıyoruz. Menderes Belediye Başkanımız Mustafa Kayalar’a teşekkür ederiz. Kendisi mandalina üreticimizin yüzünü güldürecek çünkü kendisi üreticinin derdine derman olma sözünü verdi. Derdiniz derdimizdir, sefanız sefamızdır” dedi.
“Satsuma mandalinamızı geniş kitlelere ulaştıracağız”
Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar da festivale katılan herkese teşekkür ederek, “70 yıl önce Menderes’te sadece bir fidan ile başlayan mandalina üreticiliği geldiğimiz noktada bin dekarlık alanda toplam 600 bini aşan meyve ağacıyla devam etmekte. Ancak ne yazık ki üreticimizin yüzü gülmüyor. 2018 yılında 65 bin ton mandalina üretimi sağlanırken bu yıl 40 bin ton seviyelerinde üretim sağlanmış durumda. Üreticimiz dertli, üreticimiz sıkıntılı. Yerel yönetimler olarak bize düşen görev ise hiçbir bahanenin arkasına saklanmadan çalışmak ve üreticimizin sesi olmak. Bu kapsamda böylesine özel bir tarım ürününün geniş kitlelere ulaşması ve üreticisine kazandırması adına Menderes Belediyesi olarak biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivalimiz bu çalışmalarımızdan sadece bir tanesi” diye konuştu.
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