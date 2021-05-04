Maraş yöresinden "Eli Böğründe"

Kahramanmaraş'ta iftara davet edilen misafirlere özel hazırlanan, tadıyla kendisine hayran bırakan kentin tescilli lezzeti eli böğründe kentte iftarda en çok tüketilen yemeklerin başında geliyor.
Bir yanına kuzu eti, diğer yanında domates, biber, sarımsak ve kendine has baharatlar konulan, üzerine kuyruk yağı eklenen tepsi taş fırına konuluyor. Yaklaşık yarım saat pişirilen yemek, servise hazır hale geliyor.
Günümüzde kentin yemek kültüründe büyük öneme sahip olan eli böğründe, ramazanda da tutkunları tarafından yoğun ilgi görüyor.
Kahramanmaraş Dondurmacılar, Pastacılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Erdal Kanbur, eli böğründenin Kahramanmaraş yöresine ait bir yemek olduğunu ve geçen yıl oda tarafından yemeğin tescilinin alındığını söyledi.
Eli böğründenin yemekten ziyade bir kültür olduğunu belirten Kanbur, şöyle devam etti:
"Eli böğründe Kahramanmaraş yöresine özgü bir yemektir. Eti iyi tanımak lazım. Etin, yaylalarda yetişen hayvanların aromalarını kokularını alması lazım. Kahramanmaraş'ta bu kültürü çocukken o tavada gördüğümüz gibi şu an misafirlerimize sunuyorlar. Dışardan gelen insanlar 'Ne yiyeceğiz?' diye soruyorlar. Eli böğründe yapılıyor Kahramanmaraş'ta diyoruz, fırınlarımız, lokantalarımızı tarif ederek lezzetle buluşmalarını sağlıyoruz. Gerçekten de bunun eti yaylalardan gelen hayvanlardan geldiği için etin aroması çok güzel. Bunun özelliği zaten et bir tarafta, domates, biber, sarımsak bir tarafta olur. Aynı tepsinin içerisinde, aynı sacın içerisinde o şekilde fırına atarsın. O şekilde de lezzetli bir şekilde yersin. Kahramanmaraşlı ustalarımız babalarından dedelerinden almış olduğu bu kültürü bugüne kadar taşımışlar, onlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Misafirler geldiği zaman nefisle o yemeği tattırıyorlar. Misafirler mutlu oluyorlar, 'biz böyle bir etin tadını hiçbir zaman alamamışız' diyorlar. Biz de bundan zevk duyuyoruz."
Eli böğründenin ramazanda özel misafirler için hazırlandığına değinen Kanbur, damak çatlatan lezzete tutkunlarının bu yıl salgın tedbirleri kapsamında paket servis ile ulaştığını kaydetti.
Kentte 30 yıldır kasaplık yapan Zafer Soğancı da eli böğründenin ramazanda en çok tercih edilen yemekler arasında yer aldığını söyledi.
Soğancı, eli böğründenin Kahramanmaraş'ın en çok tüketilen yemeklerinin arasında yer aldığını, kentin yemek kültürünün en önemli lezzetlerinin arasında olduğunu söyledi.
Vatandaşların ramazanda Eli Böğründe'ye yoğun talep gösterdiklerini belirten Soğancı, şunları kaydetti:
"Bugün tüm lokanta ve restoranlarda şehir dışından gelenler bu yemeğe rağbet gösteriyor. Eli Böğründe Kahramanmaraş'ın vazgeçilmezi. Ramazan'da geçmişten bugüne Eli Böğründe bir ana yemek gibi karşımıza çıkıyor. Sanki gelenek gibi oldu. Bu dönemde herkes paket servise alıştı. Tek kullanımlık tepsilerde yapıyoruz. Herkes evine götürüyor, istediği şekilde yapıyor. Evde ben pişiririm diyenler oluyor biz burada hazırlıyoruz evde kendi fırınlarına götürüyorlar pişiriyorlar. Talepler gayet güzel herhangi bir sıkıntı yok. Çalışıyoruz. Tabi normal süreç gibi olmasa da yine de dönen bir çarkımız var. Vatandaşlarımız kesinlikle vazgeçmiyor her zaman gündemde olan bir yemek bundan sonra da her zaman gündemde olacağına inanıyorum."
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