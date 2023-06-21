Mayasız ekmek

Beslenme çok kişisel bir konudur. Nasıl hepimizin parmak izi farklı ise beslenmelerimiz de farklıdır. Birine iyi gelen başkası için zehir, size iyi gelen bir şey başkası için zehir olabilir. Beslenmenin devamlı bir kalıba sokulmasına karşıyım. Bu bilgi kirliliği içinde sağlıklı beslenmeye nereden başlayacağını bilmeyen biri ipleri toptan salıyor. "Zaten her şey zararlı" deyip damağa hitap eden ama gerçekten zararlı olan her şeyi yemeye devam ediyor çünkü bilgi içinde boğuluyoruz. O yüzden elimizdeki imkanlarla, sağlayabileceğimiz en iyi beslenmeyi uygulamaya çalışmamız lazım. Bu da genel anlamda şudur.
- Bulabildiğiniz en iyi tarımla üretilmiş taze mevsim sebze ve meyvelerini tüketin. Günlük rutininizde bol bol sebze bulunsun.
- Şayet bir doktor onayı ile tespit edilmiş laktoz alerjiniz yoksa günde bir bardak ev yapımı kefirinizi, yoğurdunuzu, bir parça iyi bir peynirinizi ihmal etmeyiniz.
- İyi yağlar, porsiyon kontrolü ile mutlaka hayatınızda olsun. Badem, ceviz, fındık, avokado gibi. Kuruyemişleri bir gece suda bekleterek fitik asitini azaltabilirseniz ne ala ama azaltamazsanız günde bir kilo badem yemediğimiz sürece bundan bize bir şey olmaz.
- Etlerinizin mutlaka organik ve iyi hayvancılık ilkeleri ile yetiştiğinden emin olun. Bu nokta yüksek sesle pek paylaşılmıyor ama asıl tehlike, konvensiyonel hayvancılıkla üretilen hayvanların etinde. Burası biraz etik konular içerdiği için detayına pek girmeyeceğim ama kafeslerde, insan yapımı mamalar ile ve o stresle yetişen hayvanların etinin bize ne kadar zarar verdiğini anlatmaya kelimeler yetmez.
- Işınlanmamış, doğal baharatlar tüketin.
- Organik, ilaçsız kurubaklagil ve tam tahıl tüketmemiz bizler için çok faydalıdır. Bir gece suda bekletmek yine fitik asitinin atılmasına yardımcı olur. O suya bir kaşık yoğurt veya kefir eklerseniz de daha fazla fitik asiti atmış olursunuz. Yok ekleyemediyseniz dünyanın sonu değil. Doğa Ana’nın bu harika besinlerinden mahrum kalmanız için bir sebep değil.
- Glutenden ve şekerden mümkün olduğunca uzak durmamız hepimizin faydasına olacaktır.
Yeri gelmişken de buraya bir mayasız ekmek tarifi kondurmak istedim. Bu ekmek glutenlidir. Tam tahıl unla yapılıyor ama mayasız. En azından mayanın şişkinliği yok... Züğürt tesellisi...
Mayasız ekmek tarifi
MALZEMELER
- 750 gr tam tahıl un (ben siyez, karakılçık veya kavılca kullanıyorum)
- 450 gr su
- ½ su bardağı yoğurt
- ½ su bardağı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı karbonat veya kabartma tozu
NASIL YAPILIR?
- Hepsini karıştırıyoruz.
- Bir fırın kabına aktarıyoruz.
- 180 derece turbo fırında 30 dakika üstü açık 30 dakika üstü kapalı pişiriyoruz.
- Burası püf noktası sanırım.
- Ekmek pufidik pufidik oluyor.
Not: Tarifin orijinali Taha Dinç’e aittir. Ben seneler önce kendisinden almıştım, dönem dönem hala yapıyorum.
Herkese sağlıklı, mutlu ve şekersiz günler dilerim.
Sema SÜMELİ
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