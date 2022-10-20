Yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin’de her ay yeni ürünlerin hasadına geçiliyor. Son yıllarda üretiminde ciddi bir artış gözlenen kivi de hasat başladı. Yaklaşık dönümde 4 ton ürün alınan kivi bahçelerine sabahın erken saatlerinde gelen işçiler ürünleri tek tek toplayarak iç ve dış piyasaya göndermek için hazırlıyor. Geçtiğimiz yıl bahçede 8 TL’den alıcı bulan kivi yüksek enflasyona rağmen yüzde 20 artışla en az zamlanan meyvelerden oldu. Bahçede 10 TL’den alıcı bulan kiviyi, üreticiler fiyatı en uygun meyve olarak tüketiciye sunduklarını aktardı.
Bu yıl verim daha iyi
Mersin’in Erdemli ilçesinde tarımla uğraştıklarını belirten Mustafa Serin, ”Kivi bahçesinde hasat yapıyoruz. Yaklaşık dönümde 4 ton civarında kivi bekliyoruz. Bu ayın sonuna kadar hasat yapacağız. Bu yıl fiyatlarımızda geçen yıla nazaran çok bir artış olmadı. Geçen yıl 8 liradan giden mahsulümüz bu yıl 10 liradan gidiyor. Tüketici için bu yıl en uygun meyve diyebiliriz. Geçen yıla nazaran bu yıl verim daha iyi” diye konuştu.
Hasat yaptıklarını aktaran üretici tüccar İbrahim Okur ise” Hasat ettikten sonra ürünü ambalaj yapıyoruz. İsteğe göre ambalajları, yurt içinde başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya başta olmak üzere bir çok yere sevkiyat yapıyoruz. Bunun yanı sıra Avrupa, balkanlara ve Azerbaycan’a ihraç ediyoruz” dedi.
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