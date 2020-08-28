Gaziantepli katmer ustası Coşkun Yaycı Antep fıstığı, şeker, kaymak ve yağ isteğe göre çikolata kullanılan, yağlı yufkanın kesilmesinin ardından fırında pişirilerek, hazırlanan midye katmere ilginin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

'Gastronomi şehri' Gaziantep'te katmer ustası olan Coşkun Yaycı, kentte yaşayanların vazgeçilmez lezzeti midye baklavadan esinlenip, 'midye katmer' adını verdiği yeni tatlıyı yaptı. Kentte genellikle sabah kahvaltısında yenilen katmer, 'midye' haliyle ilgi görünce gün içinde de müşteriler tarafından tatlı olarak tüketilmeye başlandı.

Midye katmerin halk tarafından çok beğenildiğini anlatan Yaycı, "Geçmişte yapmış olduğum birçok tatlı çeşidi vardı. Gaziantep'in vazgeçilmezi olan midye baklavadan esinlenerek sıradan klasik katmer yapmamak için midye katmer denemelerini yaptık. Yaklaşık 3 aylık bir çalışmanın ardından güzel sonuç elde ettik. Misafirlerimiz da bu yeni lezzeti çok beğeniyor. Tatlı yemeye gelen vatandaşlarımız mutlaka midye katmerin tadına bakıyor. Midye katmeri yaparken öncelikle ince hamurumuzu açıyoruz. Katmer hamurunu tek tek perde şeklinde kapatarak ayarlıyoruz. İçine kaymak, fıstık ve toz şeker katıyoruz. Daha sonra fırına attığımız zaman yufkanın kabarmasıyla midye katmer ortaya çıkıyor. İsteğe göre çikolata ilavesi de yapıyoruz. Bu yeni lezzetimizle ilgili patent başvurumuzu yaptık" diye konuştu.

Kentte yaşayanlar da görüntüsünü güzel buldukları midye katmerin çok lezzetli olduğunu söyledi.