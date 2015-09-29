MALZEMELER
- 4 adet Bostan patlıcanı
- 500 gr kuzu kuşbaşı
- 2 adet domates
- 2 adet çarliston biber
- 50 gr margarin
- 3 yemek kaşığı un
- Yeterince süt (400–500 cc kadar)
- 8 İnce dilim Mozarella peyniri
- Tuz
- Karabiber
- Kırmızı pul biber
NASIL YAPILIR?
- Patlıcanları çeşitli yerlerinden çatalla delin.
- 225 dereceye ısıtılmış fırının orta katına tepsi ile sürün.
- Patlıcanların kabukları kapkara yanana kadar fırınlayın.
- Arada bir çevirin.
- Közleme işi bitince patlıcanları fırından alın.
- Ilıyınca yukardan aşağıya ikiye bölün ve 8 parça kayık şeklinde patlıcan elde edin.
- Patlıcanların iç kısımları yumuşamış olur bunları bir kaşık yardımı ile alın.
- Patlıcanlar mümkün olduğunca sadece kabukları ile kayık halinde kalmalı.
- 25 gr margarini eritin.
- Çok küçük parçalar halinde doğranmış kuzu etlerini, zar büyüklüğünde doğranmış domates ve biberlerle beraber sote edin.
- Bir ufak kaşık domates salçası, tuz, karabiber ve kırmızı pul biber ilave edin.
- Patlıcanların içinden çıkardığınız közlenmiş ve yumuşamış iç kısımlarını blender ile püre haline getirin.
- Bunları kayık halindeki patlıcan kabuklarının içine eşit halde yayın.
- Sote edilmiş kuzu etlerini de kayıkların orta kısımlarına koyun.
- Şimdi sıra koyu bir beşamel salçası hazırlamakta; 25 gr margarin, un ve süt ile beşamel salçasını hazırlayın.
- Kayıkların üstüne beşamel salçasını bölüştürün.
- Kayıkların en üstüne de mozarella peyniri yerleştirin.
- 200 dereceye ısıtılmış fırının üst katında peynirler eriyene kadar fırınlayın.
- Kayık şekilleri bozulmadan servis tabaklarına alın ve sıcak servis edin.
Afiyet olsun...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!