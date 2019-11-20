Eskiden köy statüsünde bulunan Şahinkaya Mahallesi'ne 1914 yılında Bulgaristan'dan göç eden soydaşların beraberinde taşıdığı yiyecek, "muhacir böreği" ya da "yumurtalı börek" olarak biliniyor.
Yapılışı kolay olan ve yufka, pirinç ile yumurta kullanılan börek, hafif odun ateşinde yaklaşık 30 dakika pişirilerek hazırlanıyor.
Mahalle halkının vazgeçmediği damak tatları arasında yer alan muhacir böreği, genellikle dini bayramlarda misafirlere ikram ediliyor.
Nesilden nesle aktarıyorlar
Mahallede yaşayan Ayşe Uyar (65),böreğin hazırlanışını ninelerinden, annelerinden öğrendiklerini ve çocuklarına öğrettiklerini söyledi.
Doğum cemiyetlerinde, kalabalık misafir ağırladıklarında da bu böreği pişirip ikram ettiklerini belirten Uyar, "Nişanlanan çiftler, hem erkek hem de kız tarafı bayramlarda hediyeleriyle bu böreği götürür. Böreğin altında bir de ekmek olur." dedi.
Pomak asıllı olduklarını dile getiren Uyar, atalarının bu böreği pirinç yerine bulgurdan hazırladığını anlattı.
Lezzetli, özel bir börek
Nurcan Engin (34) de muhacir böreğinin lezzetli, özel bir yiyecek olduğunu vurguladı.
Böreğin hazırlanışını anlatan Engin, şöyle konuştu:
"Un ve suyla hazırladığımız hamuru açıyoruz. İç harcı olarak da pirincimizi pilav halinde pişiriyoruz, soğuduktan sonra içine yumurtaları kırıyoruz. Yumurta ve pirinci karıştırdıktan sonra tepsi içine açtığımız yufkanın içine döküyoruz. Üzerine bir kat yufka daha serdikten sonra ateşe veriyoruz. Ocakta hafif odun ateşinde pembeleşip kızardıktan sonra ters çevirip diğer tarafını pişiriyoruz."
Engin, "Nişanlılar bunu arife günlerinde karşı tarafa götürür. Yine bir bebek olduğu zaman, bebeği görmeye bu börekle gidilir. Bu adetlerimizi yıllardır yaşatıyoruz." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!