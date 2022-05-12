Muzlu çikolatalı baton kek

Evde olgunlaşmış ve kararmaya başlamış muzlarınız varsa bu tarif tam size göre. Muz aromasının çok yakıştığı yumuşacık, leziz ve çikolatalı bir kek tarifi. Üstelik mikser kullanmadan sadece el çırpıcısı ile kısa sürede hazırlanıyor.
Servis: 30*12 cm lik baton kalıpta
Hazırlama süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 50 - 55 dakika
MALZEMELER
- 1 tatlı kaşığı tereyağı + 1 tatlı kaşığı un, kalıp için
- 250 gr un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 çay kaşığı karbonat
- 1 tutam tuz
- 125 gr tereyağı, eritilmiş
- 175 gr toz şeker
- 3 büyük boy yumurta
- 350 gr olgunlaşmış yerli muz (kabukları soyulmuş ölçü)
- 1 çay kaşığı vanilya özütü
- 125 gr damla çikolata
Üzerine;
- 2 adet yerli muz
NASIL YAPILIR?
- Baton kalıba tereyağı sürüp un serpin, unun fazlalığını silkeleyerek dökün.
- Un, kabartma tozu, karbonat ve tuzu harmanlayıp karıştırın
- Muzları çatal yardımı veya patates ezicisi ile ezin
- Tereyağı ve toz şekeri el çırpıcısı ile iyice karıştırın. Yumurtaları ekleyip 2 - 3 dakika karıştırın. Sırayla ezilmiş muzlar, un karışımı ve en son damla çikolatayı her birini eklerken karıştırıp diğer malzemeyi ilave edin
- Hamuru yağlanmış unlanmış kalıba dökerek üzerini spatula yardımıyla düzeltin. Üzerine iki adet soyulup uzunlamasına ikiye bölünmüş muzları yerleştirin
- 170 derecede 10 dakika önceden fanlı ayarda ısıtılmış fırında 50 - 55 dakika pişirin (ilk 30 dakikadan sonra üzeri kızarmaya başlamışsa ısıyı 165 dereceye düşürün). Pişme süresinin sonunda kürdan testi yapın, kürdanı batırdığınızda temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse ısıyı 160 dereceye düşürüp 5 - 6 dakika daha pişirin.
- Fırından çıkardıktan yaklaşık 15 dakika sonra kalıptan çıkartıp servis tabağına geçirin.
Kısa notlar
Kekin hamuruna yerli muzlardan 8 adet, üzerine de 2 adet yine küçük boy muz kullandım. Hamura kullandığım muzlar epey yumuşak, olgunlaşmış ve kararmaya başlamıştı, üzerindekiler ise olgun ama kararmamış olanlar...
Birkaç gün tazeliğini koruyan kekin üzerini streç film ile kaplayıp serin yerde saklayabilirsiniz.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
Müjgan Yurtseven
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