Nohut Dürümü tescillendi

Gaziantep'te yöreye özgü "nohut dürüm", farklı tadı ve her bütçeye uygunluğuyla son yıllarda kentin önemli lezzetlerinden biri haline geldi.

Geceden ıslatılan nohutların gün içinde kemik veya et suyuyla tuz ve karabiber eklenerek düdüklü tencerede haşlanmasıyla hazırlanan nohut dürümü, sıcak lavaş ekmeğinin arasına alınıp kaşıkla eziliyor, ardından salata eklenerek acılı veya acısız şekilde müşterilere sunuluyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, söz konusu lezzeti dünyaya duyurmak için geçtiğimiz yıl harekete geçti ve nohut dürümünün tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yaptı.

Yapılan değerlendirmeler sonucu Gaziantep'in "nohut dürümü" geçtiğimiz günlerde coğrafi işaret alarak tescillendi.

Kentte 46 yıllık nohut dürüm ustası ve işletmeci Ahmet Kesen, geçmiş yıllarda nohut dürümün maddi durumu iyi olmayan kişiler tarafından tüketildiğini zamanla lezzetinin farkına varılmasıyla herkes tarafından tercih edilerek popüler hale geldiğini söyledi.

Nohut dürümünün tescillendiğini duyunca şaşırdığını ifade eden Kesen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nohut bize özgü bir lezzettir. Yıllardır bu işi yapıyoruz. Yıllar önce 'nohut tescillenecek' deseydiniz biz inanmazdık. Ama şimdi o rüya gerçekleşti. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Kentimiz ve ülkemiz adına çok güzel bir adım oldu. Bizi oldukça memnun ve mutlu etti."

Kesen, nohut dürümünün tescillenmesinin hem kente hem de işletmecilere çok faydası olacağını belirtti.

Gastronomi kenti olmanın verdiği avantajları sonuna kadar kullanmak istediklerini belirten Kesen, "Her saatte tüketiliyor, oldukça rağbet görüyoruz bu yüzden. Yerli ve yabancı turistlere bu lezzeti tattırmak istiyoruz. Eğer kentin tanıtımına bir faydamız olursa ne mutlu bize. Pandemiden sonra yurt dışında eğer bir yemek fuarı olursa oralara gidip bu lezzeti tattırmak istiyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Önder Gül, nohut dürümünü çok sevdiğini ve çocukluğundan bu yana tükettiğini söyledi.

Nohut dürümünün lezzeti ve doyurucu özelliğinden dolayı çokça tercih edildiğini anlatan Gül, "Bizim için nohut çok önemlidir. Sabah kahvaltıda öğlen ve akşam yemeklerinde her vakit yeriz. Kebapla eş değer bizim için. Beğenerek ve lezzetini alarak yiyoruz. Bizden başka yerde bu lezzeti bulamazsınız. Tescillenmesi çok iyi oldu. Tanıtımı daha kolay olacak ve lezzetini herkes alacak." dedi.

Kente Togo Cumhuriyeti'nden gelen öğrenci İlyas Ajuji de nohut dürümünü çok sevdiğini dile getirerek, "Haftada 3 veya 4 defa nohut dürümü yiyorum. Ben çok seviyorum ve beğeniyorum, yiyince çok mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.