Oksijen cennetinde kekik hasadı

Türkiye’nin oksijen cenneti, zeytin ağaçları ve zengin tropikal bitki örtüsüyle, tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl binlerce turisti ağırlayan Kazdağları’nda kekik hasadı başladı.
Yılın belli dönemlerinde zeytin, sarı kantaron ve şifa kaynağı birçok bitkiyi misafirleriyle birlikte toplayarak düzenlediği workshop’larla onları işleyen, lezzetlere yansıtan 1774 Kazdağları Termal Butik Otel sahibi Hasan Demiraslan, bu kez yılın ilk kekik hasadı organizasyonuna imza attı.
KAZDAĞLARI’NDA TÜRKÜLÜ KEKİK HASADI
Oyuncu Açelya Akkoyun ile Türk Halk Müziği sanatçısı İsmail Özkan’ın da katıldığı etkinlik öncesi misafirlerine ‘Balıkesir Kahvaltısı’ ikram eden Hasan Demiraslan, “Balıkesir yöremizde üretilen zeytin, zeytinyağı, yöresel peynirler, tereyağı, şarküteri ürünleri tamamen bölgemize özeldir. Tamamen yerel olan ürünlerimizi sunduğumuz Balıkesir kahvaltımızın misafirlerimizce artık bir marka olan Van kahvaltısı gibi büyük ilgi görmesi bizleri çok mutlu ediyor. Havası, suyu, doğası, yerel ürünleriyle cennetten bir köşe olan Edremit ve çevresinde, Kazdağları’nda yetişen kekiklerimizin ilk hasadını da bugün yapacağız. Türkiye’de ilki gerçekleştirilen kekik hasadı etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Kekik hasadımızı her yıl geleneksel olarak gerçekleştirmeyi arzuluyoruz” dedi.
KAVURMACILAR KÖYÜ’NDE KEKİKLER TOPLANDI
Havası, termal suları, tarihi ve doğal zenginlikleriyle büyük ilgi gören Güre’de 2023'ün ilk kekik hasadı organizasyonu Kavurmacılar Köyü'nde yapıldı. Ellerinde sepetleriyle Kazdağları’nda hem trekking yapan hem mis gibi kokan kekikleri toplayan misafirler, Güre’den Ege Denizi’nin büyüleyici manzarasını seyretmenin keyfini yaşadılar. Kekik toplayan misafirlere 'İki Keklik' türküsünü söyleyen ve bu sevilen türkünün hikayesini anlatan Balıkesirli sanatçı İsmail Özkan ise, büyük alkış aldı.
Çayı, suyu, yağı yapılan ve birçok yemeğe konulan, reçeli hatta tatlısı bile üretilen kekikleri toplayan misafirler, düzenlenen Workshop’a katıldı. Virüslere karşı bağışıklık kalkanı oluşturan, şifa kaynağı, yemeklerimize nefis tatlar katan kekikler, düzenlenen etkinlikte geleneksel distilasyon yöntemiyle işlendi. Aromatik Bitkiler Uzmanı Bahadır Yıldırım ve gastronomiye ilgisini her fırsatta vurgulayan sevilen sanatçılar Açelya Akkoyun ve İsmail Özkan da kekikli lezzetlerle ilgili bilgiler vererek deneyimlerini paylaştılar.
Güre’deki yılın ilk kekik hasadı etkinliğine katılan misafirler, Kazdağı Müzesi’ni de ziyaret ettikten sonra kekik salamura yaptılar. Kekik Hasadı programı, kekikli zeytinyağı sabunu yapımı ve kekik ekimiyle sona erdi. Katılımcılara birer sertifika takdim edildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!