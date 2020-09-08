Kahramanmaraş'ın yaylalarında hazırlanan otlu peynirin sofralara uzanan lezzet yolculuğu başladı. Kahramanmaraş’ta 2 bin 100 rakımlı Söğüt Yaylasında yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan otlu peynir, harika lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olmaya aday. Parmak ve Helete peynirinden sonra kentte ilk defa soğanak otu ile yapılan “otlu peynir”, yaylalarda üretildikten sonra sofralara ulaşıyor.

Yaylalarda endemik bitkiyle beslenen keçi ve koyunların sütünden elde edilen otlu peynirin diğerlerinden farkı, lezzet ve soğangillerden olan soğanak bitkisinin karışımı ile elde ediliyor olması. Kış ayından toplanıp turşu gibi bidonlara basılarak ekşimeye bırakılan soğanak otu, mayalanıp keçi sütü ile karıştırılarak 5 saat dinlenmeye alınıyor. Daha sonra keselerde süzülerek suyundan ayrışması sağlanıyor. Suyu ile lor yapan üreticiler, otlu peyniri dilimledikten sonra soğuk yayla sularında muhafaza ediyorlar.