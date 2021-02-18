Pandemiyi fırsata çeviren şef, kazandığını eğitime harcıyor

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, babasının işletmiş olduğu otelde yöneticilik yapan Şef Esra Ünal, pandemi döneminde çalışmalara ara verilmesinden dolayı evde boş kalan zamanını değerlendirmek için mutfakta kendine mini bir çikolata yapma alanı kurdu. Zamanla olayın farklı bir boyuta geçtiğini ifade eden Şef Ünal, beklenmedik bir şekilde çikolatalarının ilgi odağı olduğunu söyledi.
'HOBİ AMACIYLA BAŞLADIM'
İlk başlarda hobi amacıyla işe başladığını fakat sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla çok kişiden geri dönüş aldığını belirten Şef Ünal, "Pandemi süresince evde çok kaldık, çok ta sıkıldık. Bunun için hobi amacıyla mutfakta çikolata yapmaya başladım. Ardından sosyal medyada paylaşımlar yaptım. Arkadaşlarımdan çok kısa sürede olumlu geri dönüşler aldım. Tabii ki bu da benim şevkimi artırdı. Sonra baktım işler farklı boyuta gelince, babamdan habersiz otelimizin mutfağında kendimi daha çok geliştirmeye çalıştım. Ara ara otelimizin şefi ile çikolata yapımında farklı tatlar konusunda yarıştığımız anlar bile oldu.
“KAZANÇLAR ÖĞRENCİLERE GİDİYOR”
Gelen talepler doğrultusunda özel yapım çikolatalarını markalaştırdığını belirten Şef Ünal, “sosyal medya desteği ile küçük mutfağımda başladığım iş bir anda tahmin edemeyeceğim boyuta gelince markalaşmaya karar verdim. Şu an sadece isme özel ve düğün nişan programlarına çikolata yapmaya çalışıyorum. Elde edilen kazancı ise öğrenci kardeşlerimizin eğitim giderlerine karşılıyorum.” diye konuştu
“MARKALAŞMA YOLUNDA İLERLEYECEĞİM”
Şef Ünal, “Markam daha çok yeni, yolun başındayım ki zaten sürekli değişen trendlerle kaliteden de ödün vermeden gerçek çikolatayı ve alışılmamış tatları denemeye devam edeceğim. Bana göre bu işin bir sınırı yok. Her çikolata için çok çalışıyorum. Hepsinde mutlaka özel, spesifik bir dokunuş var. İmkanlar doğrultusunda bu işi çok daha iyiye götürüp, kadınlara fırsat tanındığı zaman çok güzel işlere imza atabildiklerini göstereceğim”. diye konuştu
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