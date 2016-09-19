Patlıcanlı ekşili köfte

MALZEMELER

3 adet patlıcan

1 adet kuru soğan

2 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

2 tatlı kaşığı erik ekşisi

Pul biber

Tuz

KÖFTESİ İÇİN;

2 su bardağı bulgur

Yarım su bardağı un

2 adet yumurta

2 su bardağı sıcak su

NASIL YAPILIR?

Bulguru bir kapta tuz ilave edip karıştırın. Üzerine sıcak su dökün. Bir kapak kapatarak bekleyin. Bulgur şişince un ekleyip karıştırın. Yumurtayı kırıp yoğurmaya başlayın. Hamuru yumuşatmak için elinize sık sık su alarak yoğurmaya devam edin. Hamurdan küçük parçalar alıp misket şeklinde ufak köfteler yapın.

Patlıcanları küp şeklinde doğrayıp 15 dakika tuzlu suda bekletin. Kurulayıp kızgın yağda kızartın ve fazla yağını çekmesi için kağıt havlu üzerine alın.

Soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Salçaları ilave edin ve 1 dakika kavurun. Sıcak suyu ekleyip kaynamaya bırakın. Tuz, karabiber, pul biber ile tatlandırın. Haşlanmış yeşil mercimeği, Köfteleri ve patlıcanları ekleyip yumuşayıncaya kadar pişirin. Erik ekşisi ilave edip ocaktan alın.

Afiyet olsun...