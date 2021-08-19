Paylaştıkça artan bereketiyle Aşure

Hicri takvime göre Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen ve bu sene 18 Ağustos Çarşamba gününe rastlayan Aşure Günü bu yıl da paylaşmanın ve bereketin sembolü. Tadına doyulmaz, ilham verici bir aşure tarifiyle sevdiklerinizin yüzlerini güldürebilirsiniz.

MALZEMELER

Buğday 500 g

Su 3 lt

Nohut 100 g

Kuru fasulye 100 g

Kuru incir 100 g

Kuru kayısı 100 g

Şeker 800 g

Karanfil 3 adet

Süslemek için

Fındık 150 g

Ceviz 150 g

Kuş üzümü 100 g

Nar tanesi 100 g

Tarçın toz 10 g

NASIL YAPILIR?

Buğday, nohut ve kuru fasulye bir gece önceden ayrı ayrı suda bekletilir. Buğday 3 litre suya eklenerek boza kıvamı alacak şekilde ve iyice yumuşayıp dağılana kadar haşlanır. Gerekirse su eklenerek kıvamı tutturulur. Nohut ve kuru fasulye ayrı ayrı haşlanır ve iyice pişirilir. Kabukları çıkarsa ayrılır ve atılır. Kuru kayısı ve kuru incir kare şeklinde kesilir. Ayrı ayrı 5’er dakika haşlanıp süzülür. Bu kısma kadar olan malzemeler birleştirilip pişirilir. Karanfil eklenir. Koyuluğu boza kıvamına gelene kadar su eklenir. Son olarak, şeker eklenir ve karıştırılarak pişirilir. Bu aşamada uzun süre pişirilmemesi gerekir. Kaselere konulur, soğuduğunda üzeri süslenir.



Not: Şeker eklendikten sonra uzun süre pişirmek nohut ve kuru fasulye gibi malzemelerin sertleşmesine neden olur.