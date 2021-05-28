Pratik ve lezzetli: Çiğ börek

Çiğ Börek nasıl yapılır?

Eğer hamurun yüzeyi hafif ıslak ve karabiber- soğan dengesi de yerindeyse işte o ben ona mükemmel pişmiş damak zevkime uygun bir çiğ börek diyebilirim. Siz de damak zevkinize göre pişme oranını ve baharatını ayarlamayı sakın unutmayın.

Aşağıda malzemelerimizi yazıyorum. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

Hamuru için;

3 su bardağı un

2 çay kaşığı tuz

1 su bardağı su (200 ml)

Hamurumuzu yoğurup küçük parçalara bölerek dinlendirirken kurumaması için üstünü kapatmayın unutmayın.

O sırada yan tarafta iç harcımızı hazırlayabiliriz. Harç için de malzemeleri yazıyorum.

Kıymalı iç harç;

250 gr kıyma

1 rende soğan (suyunu sıkmıyoruz)

2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Yarım bardak su

Su hariç tüm malzemeyi ekleyip en son unumuzu ekliyoruz.

Dilerseniz bizim yaptığımız şekilde hamurumuzu açıp harcı yerleştirebilirsiniz.

Az yağda kızartıp soğutmadan servis ediyoruz.

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