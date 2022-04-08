Ramazana özel sahur ve iftar menüleri

Sağlıklı yaşama isteği, insanlığın doğuşundan bu yana şüphesiz hayatın değişmeyen tek gerçeği. Özellikle Ramazan ayında oruç tutan kişilerin beslenme düzeninin değişmesiyle birlikte öğün aralıklarının ve içeriklerinin yeniden düzenlenmesi sağlık açısından çok önemli.
Ramazan ayının hem nefis terbiyesi hem de bedenimizin daha sağlıklı yaşam sürmesi adına önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Dr. Elif Pahsa, oruç tutarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve Ramazana özel sağlıklı iftar menülerini anlattı.
İftarları ziyafete dönüştürmeyin
Yağ adaptasyonu, mide genişleyebilirliği ve bağırsak motilitesinin önemini vurgulayan Pahsa; “Bu dönemde vücudunuzun enerji kaynağı olarak mevcut olan yağı kullanmasını sağlamalısınız. Bunun için de karbonhidratı azaltmak faydalı olur. Hatta yapabilenlerin ketojenik beslenmeyi tercih etmelerini öneririm yani günlük karbonhidrat alımını maksimum 60-80 gram arasında tutarlarsa hem doğru yağ adaptasyonunu sağlarlar hem de daha az susuzluk hissederler. İftarlarda daha az yiyerek midenizin küçülmesine de yardımcı olabilirsiniz” dedi.
Kadınlar için Örnek İftar Menüsü: 2 adet hurma, 1 kepçe sebze çorbası, 4 adet ızgara köfte, 3 yemek kaşığı basmati pirinç pilavı, 1 kase yeşil mercimekli salata.
Erkekler için Örnek İftar Menüsü: 2 adet hurma, 1 kepçe sebze çorbası, 6 adet ızgara köfte, 6 yemek kaşığı basmati pirinç pilavı, 1 kase yeşil mercimekli salata.
Sahurda ve iftarda tüketilen besinlerin ertesi günkü enerji seviyesine etki ettiğini söyleyen Pahsa; “Lifli gıdalar bağırsak motilitesini yavaşlatarak hem yiyecekleri daha kolay sindirmenizi sağlar hem de bağırsak boşalmasını geciktirdiği için daha tok hissedersiniz” dedi.
Ramazanda sağlıklı kilo kontrolü yapmak mümkün
İftarın 1 saat içinde tamamlanmasının ardından sahur öğününe kadar yalnızca sıvı tüketilmesini öneren Dr. Elif Pahsa; “Ertesi gün açlık hissetmemek ve iyi bir uyku için insülin seviyesinin dengelenmesi çok önemli. Ancak bu şekilde bedenimiz yağ adaptasyonuna geçebilir ve büyüme hormonu, melatonin ve serotonin salgılanma düzeni dengelenebilir” dedi.
Kadınlar için Örnek Sahur Menüsü: 1 adet haşlanmış yumurta, 5 adet zeytin, 1 kase peynirli avokado salatası
Erkekler için Örnek Sahur Menüsü: 2 ya da 3 adet haşlanmış yumurta, 10 adet zeytin, 1 kase peynirli avokado salatası
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