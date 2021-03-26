Bal, hurma, tahin ile yaptığımız bu basit ve hızlı tarifi sofralarınızdan ayıramayacaksınız. Hem şekersiz hem de oldukça lezzetli bu kakao kremasını günün her saati gönül rahatlığı ile yiyebilirsiniz. Aşağıda malzemelerimizi yazıyorum. Şimdiden afiyet olsun..

Sağlıklı çikolata kreması nasıl yapılır? İşte tarifi...

MALZEMELER

200 gr hurma

200 gr bal

125 gr tahin

100 gr ham kakao

175 gr su

1 çay kaşığı sıvı vanilya

NASIL YAPILIR?

Önceden çekirdeklerini çıkarıp yaklaşık 10 saat suda beklettiğimiz hurmalarımızı blender kabına koyuyoruz.

Ardından 125 gr tahini ve 200 gr balı da ekleyip son olarak ta ayırdığımız 100 gr ham kakaoyu da katıp önce bir tur yavaşça karıştırıyoruz.

Sonrasında hiç bir kakao tozu kalmayıncaya dek blenderdan geçiriyoruz.

Ve ta taa ! Enfes kakao kremamız hazır

Aklınızda bulunsun, kavanozlanmış hazır şekilde oda sıcaklığında saklayabilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun

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