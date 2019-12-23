Sardalya festivaline yoğun ilgi

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan Karaduvar Balık Festivali’ne ilk gün binlerce vatandaş akın etti. 3 tondan fazla sardalyanın tüketildiği ve çeşitli etkinliklerin yer aldığı festival, ulusal basında da geniş yer aldı.
Yerel ve ulusal medyanın büyük ilgi gösterdiği festival, kentte yayın yapan tüm yerel televizyonlar tarafından canlı yayınlanırken, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, festival alanından bir haber kanalının canlı yayınına katılarak hem festivali anlattı hem de kentte hayata geçirdiği projeleri kamuoyuna aktarma fırsatı buldu. Festival, bir çok ulusal televizyon kanalının haber bültenlerinde de yer buldu.
Akdeniz Belediye Başkanı Gültak’ın, Kültür Bakanlığı’nın desteği ile hayata geçirdiği Karaduvar Balık Festivali, vatandaşların gönüllerince bir hafta sonu geçirmesini sağlarken bir yandan da bölge esnafının kalkınmasına ve kentin tanıtımına katkı sağlamış oldu.
Büyük coşku yaşandı
Mersinliler, Akdeniz ilçesinin sahil mahallesi Karaduvar’da düzenlenen Balık Festivalinde eğlenceyle buluştu. İki gün süren festival için Karaduvar sahilinde onlarca stant kurularak, vatandaşlara Akdeniz’in lezzeti sardayla ekmek dağıtıldı. Konserler, gösteriler, çocuk etkinlikleri ve oltayla balık tutma da dahil bir çok farklı alanda ödüllü yarışmaların düzenlendiği festival renkli görüntülere sahne oldu.
Açılışına Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun da katıldığı festivale akın eden Mersinliler, aralık ayının sonlarında hem güneşin tadını çıkardı hem de balık ekmeğe doydu. Ekmek arası sardalya alabilmek için stantlar önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, deniz kıyısına inerek, ikram edilen şalgamla birlikte keyifle balık ekmeklerini yedi.
“Karadeniz’in hamsisi varsa Akdeniz’in de sardalyası”
Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak da stant başına geçerek, sardalya pişirip halka balık ekmek dağıttı. Kalabalık karşısında çok keyiflenen Başkan Gültak, “Akdeniz sardalyası bunlar. Gel abi gel. Daha denizden yeni çıktı. Bunlar Akdeniz kuzuları” diyerek vatandaşlara seslendi.
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