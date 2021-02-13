Pancar Çorbası
MALZEMELER
- Ezine peyniri 30 gr.
- 2-3 tane defne yaprağı
- 3 adet pancar
- 1 adet soğan
- 2 diş sarımsak
- Beyaz şarap sirkesi 2-3 yemek kaşığı
- 1 yemek kaşığı taneli veya tanesiz hardal
- Zeytinyağı
- Tuz ve karabiber
NASIL YAPILIR?
- Soğanları jülyen doğrayıp,sarımsakları ekleyerek zeytinyağı ile soteliyoruz. Aynı tencereye soyulmuş pancarları ilave ederek üzerini geçecek kadar su ve defne yapraklarıylapişiriyoruz.
- Arada su ilave etmeniz gerekebilir. Pancarlar yumuşadıktan sonra içinden defne yapraklarını ayırıyoruz.
- Peyniri ve sirkeyi ekleyip blender ile çekiyoruz. Taneli hardal kullanacaksanız onu sonradan ekleyip karıştırmanızı tavsiye ederim. Tuzunu en son tadına bakarak ekleyin lütfen, peynir zaten tuzlu olduğu için kontrol ederek eklemekte fayda var.
Fırında Hindi But
MALZEMELER
- 1 adet hindi but
- 3 adet soğan
- 5-6 diş sarımsak
- 3-4 adet defne yaprağı
- ½ adet çubuk tarçın
- 2 adet yıldız anason
- 4-5 adet karanfil
- Tuz, Karabiber
NASIL YAPILIR?
- Soğanları jülyen doğrayıp iyice yıkadığımız hindiyi baharatlarla ve ezilmiş sarımsaklarla beraber üzerini folyo ile kaplayıp, biraz su ekleyip fırına veriyoruz. 180 °C de 3-4 saat kadar pişirebilirsiniz. Ben daha düşük ısıda daha uzun sürede pişirmeyi tercih ediyorum. Herkesin fırını farklı performans gösterebileceği için kontrollü pişirmenizi öneriyorum. Sonra yandı benim hindi demeyin lütfen.
- Et kemikten kolaylıkla ayrılabilecek kadar yumuşayınca didikliyoruz. Tuz ve karabiber ekliyoruz.Pişirdiğimiz tepsinin altında kalan su çok değerli. Onu asla atmıyoruz. Tepsinin dibinde kalanları bir süzgeçe alıp bir kaşık yardımıyla iyice bastırarak süzüyoruz. Elde ettiğimiz bu suyu biraz çektirerek servis sırasında etin üzerinde gezdirmek üzere bir kenara alıyoruz.
ve Narlı Pilav
MALZEMELER
- Jasmin veya basmati pirinç, ölçü vermiyorum, tecrübelerime göre bu pilav için sevdiklerimizi sınırlandırmak pek hoş olmuyor.
- 1 yemek kaşığı zerdeçal
- Soyulmuş badem
- Kuş üzümü yıkanmış, ayıklanmış
- Tereyağı
- Nar
NASIL YAPILIR?
- İnce doğranmış yeşillik. Maydanoz, dereotu, nane, taze soğan… Elinizin altında ne varsa, ne isterseniz. Bademleri kaynar suda bekletiyoruz, kabuklarından ayrılmaya başlayınca soğuk suya alıp ayıklıyoruz.
- Pirinçleri bol suda tuz ve zerdeçal ekleyerek haşlıyoruz, süzüyoruz.
- Bademleri ve üzümleri tereyağında hafifçe bademler renk alana kadar kavuruyoruz. İçine dilerseniz kayısı, hurma gibi yemişleri de doğrayarak ekleyebilirsiniz.
- Haşlanmış pirinçleri tereyağında kavrulmuş yemişlerle çeviriyoruz. Son olarak doğradığımız yeşilliklerle ve narla karıştırıp servis ediyoruz.
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