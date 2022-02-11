Sevgililer Günü'ne özel: Kırmızı pancarlı çıtır tavuk

Bu sene Sevgililer Günü’nde sevdiklerinizin kalbini tam 12’den vurabileceğiniz hem lezzetli, hem de şaşırtıcı bir yemek yapmak istiyorsanız aradığınız tarif burada: Kırmızı Pancarlı Çıtır Tavuk. Bu güne özel kalbinize ve sağlığınıza dost tavuk eti ile kış aylarının süper besini olarak adlandırılan kırmızı pancarla hazırlayacağınız yemeğiniz sofranıza ayrı bir şıklık katacak.

Tavuk eti; yüksek protein değeri, besleyiciliği ve ekonomik olması ile hayvansal protein kaynakları içerisinde Türkiye’de en çok tüketilen gıdadır. Yıl boyunca herkesin kalbini kazanan tavuk eti, besin öğeleri açısından değerlendirildiğinde dana ve koyun etinden daha düşük enerji, daha düşük yağ, daha düşük doymuş yağ ve daha az kolesterol içerir. Ayrıca tavuk etini dengeli ve yeterli tüketmek her yaşta bedensel ve zihinsel gelişim için de oldukça önemli.

Sevdiklerinize vereceğiniz en anlamlı hediyelerden biri de elinizin mahareti ve kalbinizdeki sevgiyi katarak hazırlayacağınız lezzet ve sağlık dolu yemekler olacaktır. Sevdiklerinizle birlikte daha uzun ve sağlıklı yıllar dileriz.

Kırmızı Pancarlı Çıtır Tavuk

MALZEMELER

4 adet kemiksiz ızgara tavuk

3 adet pancar

4 diş sarımsak

4 çorba kaşığı kabak çekirdeği içi

Bir tutam maydanoz

2 çorba kaşığı İzmir tulumu veya eski kaşar

1 çorba kaşığı nişasta

Tuz, karabiber

Zeytinyağı

Marinasyon

5 çorba kaşığı çiğ krema

1 limon kabuğu rendesi ve suyu

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı kuru adaçayı (ufalanmış)

1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

6 tatlı kaşığı mısır nişastası

Tuz, karabiber

NASIL YAPILIR?