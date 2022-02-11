Sevgililer Günü'ne özel: Kırmızı pancarlı çıtır tavuk

Bu sene Sevgililer Günü’nde sevdiklerinizin kalbini tam 12’den vurabileceğiniz hem lezzetli, hem de şaşırtıcı bir yemek yapmak istiyorsanız aradığınız tarif burada: Kırmızı Pancarlı Çıtır Tavuk. Bu güne özel kalbinize ve sağlığınıza dost tavuk eti ile kış aylarının süper besini olarak adlandırılan kırmızı pancarla hazırlayacağınız yemeğiniz sofranıza ayrı bir şıklık katacak.
Tavuk eti; yüksek protein değeri, besleyiciliği ve ekonomik olması ile hayvansal protein kaynakları içerisinde Türkiye’de en çok tüketilen gıdadır. Yıl boyunca herkesin kalbini kazanan tavuk eti, besin öğeleri açısından değerlendirildiğinde dana ve koyun etinden daha düşük enerji, daha düşük yağ, daha düşük doymuş yağ ve daha az kolesterol içerir. Ayrıca tavuk etini dengeli ve yeterli tüketmek her yaşta bedensel ve zihinsel gelişim için de oldukça önemli.
Sevdiklerinize vereceğiniz en anlamlı hediyelerden biri de elinizin mahareti ve kalbinizdeki sevgiyi katarak hazırlayacağınız lezzet ve sağlık dolu yemekler olacaktır. Sevdiklerinizle birlikte daha uzun ve sağlıklı yıllar dileriz.
Kırmızı Pancarlı Çıtır Tavuk
MALZEMELER
- 4 adet kemiksiz ızgara tavuk
- 3 adet pancar
- 4 diş sarımsak
- 4 çorba kaşığı kabak çekirdeği içi
- Bir tutam maydanoz
- 2 çorba kaşığı İzmir tulumu veya eski kaşar
- 1 çorba kaşığı nişasta
- Tuz, karabiber
- Zeytinyağı
Marinasyon
- 5 çorba kaşığı çiğ krema
- 1 limon kabuğu rendesi ve suyu
- 3 çorba kaşığı zeytinyağı
- 1 çorba kaşığı kuru adaçayı (ufalanmış)
- 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu
- 6 tatlı kaşığı mısır nişastası
- Tuz, karabiber
NASIL YAPILIR?
- Marinasyon malzemesini çırpma teli ile iyice karıştırın
- Üzerine kesikler attığınız tavuk etlerinizi hazırladığınız sosta en az 1 saat bekletin.
- Pancar ve sarımsağı kabuklarını soymadan yağlı kağıt üzerine koyun. Üzerine zeytinyağı, tuz, karabiber ekleyin ve kağıdı sıkıca kapatın. Fırında 200 derecede 45 dakika pişirin.
- Fırından çıkan pancarların kabuklarını soyup, sarımsakların kabuklarını çıkararak robotun içerisine atın. Ardından sırasıyla kabak çekirdeği, maydonoz, tuz, karabiber ve zeytinyağı ekleyerek robotta püre haline gelene kadar ezin.
- Marinasyondan çıkardığınız tavuk etlerinizin sosunun fazlasını peçete ile temizleyin. Tavuk etlerinizi nişasta ve peynir rendesine bulayın ve üzerlerine çok az zeytinyağı gezdirin. 180 derece fırında 40 dakika pişirin.
- Fırından çıkan tavukları küçük parçalar halinde kesip pancar püresinin üzerine yerleştirin.
Süslemesi için taze soğan ve kabak çekirdeğini bıçakla ince kıyarak yemeğinizin üzerine serpin.
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