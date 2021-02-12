Sevgililere en fit pasta tarifleri

Şef Hande Arıcan, yılın en romantik gününe özel tarifleriyle fit sevgililere en ideal tatlı tariflerini sunuyor. Tatlısız yemek olmaz diyenler için ise şef Hande Arıcan; lezzetiyle baş döndüren hafifliğiyle ise kalori hesaplaması yapmayı engelleyen en fit tatlı tarifleri sunuyor…
FİT MİLFÖY PASTA
Pasta katları:
* 3 yumurta
* 100 gr labne
* Bir tutam tuz
* 2 YK bal
Kreması:
* 2 YK Süzme yoğurt
* 2 YK Bal
* 3 YK Labne
* 1-2 damla vanilya özü
Yapılışı
Yumurta sarılarını beyazlarından düzgünce ayırın.
Yumurta beyazlarına bir çimdik tuz ekleyip blender ile yoğun kıvamlı köpük elde edene kadar çırpın. Başka bir kapta yumurta sarıları, labne ve balı birbirine yedirerek iyice karıştırın.
Yumurta sarılı karışımı köpürttüğümüz yumurta beyazına yedirerek bir spatula yardımıyla yavaşça karıştırarak 2 seferde ekliyoruz.
Yağlı kâğıt koyulmuş fırın tepsisi üzerine bir kaşık yardımıyla aralıklı olarak karışımdan yuvarlaklar döküyoruz.
Fırını önceden 150 derecede ısıtıyoruz, hamurumuzu yaklaşık 15 dk kontrollü şekilde renkleri değişene kadar pişiriyoruz.
Tüm malzemeleri bir kâsede homojen olana kadar karıştırıyoruz. Pastayı birleştirmeye başlamadan önce kremanızın soğuk olduğundan emin olun.
Çileklerimizi küçük-orta büyüklükte doğruyoruz.
Şimdi pasta katlarını birleştiriyoruz;
En alta bir kat kek, üzerine biraz krema üzerine çilek şeklinde pastamızı yukarı doğru oluşturuyoruz.
Dilediğiniz kadar kat yapabilirsiniz.
En üstünü pudra şekeriyle istediğiniz motifle süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun!!
3 MALZEMELERİ FİT ÇİKOLATA
Malzemeler:
* 100 gr hindistan cevizi yağı
* 100 gr toz kakao
* 100 gr bal
Yapılışı
Hindistan cevizi yağını benmari usulü eritiyoruz, hafif ılınması için bekletiyoruz.
Hindistan cevizi yağı ılınınca içine kakaoyu ekliyoruz spatula yardımıyla iyice karıştırıyoruz.
Son olarak tatlandırıcı görevi görmesi için balı ekleyip homojen hale gelene kadar karıştırıyoruz.
Homojen hale gelen karışımı sıkma torbası yardımıyla kalıplara dolduruyoruz ve yaklaşık 1 saat buz dolabında sertleşmeye bırakıyoruz. (Kaşık yardımıyla da doldurabilirsiniz ben daha düzenli olsun diye sıkma torbam olduğu için bunu kullandım)
Bildiğimiz bitter çikolata yaptık, hem de yaklaşık 5 dakikada! Hem de olabilecek en sağlıklı şekilde! E daha ne olsun?!!
Afiyet olsunn !!
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