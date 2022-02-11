Sevgilinize özel: Ballı bademli kek 

Sevginiz bal badem tadında olsun! Sizi tamamlayan o özel kişi için, birbirine en çok yakışan ikililerden bal ve bademi bir araya getirdik. İşte, bir araya geldiğinde kendine hayran bırakacak bir lezzet: Ballı Bademli Kek

MALZEMELER

5 su bardağı un (495 g)

1 paket kuru maya (11 g)

5 çay bardağı süt (250 ml)

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı şeker (50 g)

1 tatlı kaşığı tuz (8 g)

5 yemek kaşığı tereyağ (75 g)

Garnitür için

2 yemek kaşığı şeker (24 g)

2 yemek kaşığı bal (40 g)

3.5 yemek kaşığı tereyağ (52.5 g)

2 yemek kaşığı süt (20 ml)

1.5 çay bardağı file badem (67.5 g)

Krema için

1 çay bardağı şeker + 2 yemek kaşığı şeker (124 g)

1 çay bardağı mısır nişastası (60 g)

2 adet yumurta

2.5 su bardağı süt (500 ml)

1 paket vanilin (5 g)

NASIL YAPILIR?

Süt ve yumurtayı çırpın. Un, maya, şeker ve tuzu ilave edip yoğurun. Tereyağını küçük parçalar halinde kesip hamura ilave edin. Homojen ve yapışkan olmayan bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin. Üzerini nemli bir bezle kapatarak, 20 dakika dinlendirdikten sonra, merdane ile açın. Yağlanmış tepsiye yerleştirin ve üzerini kapatarak, 2 kat kabarana kadar 40-50 dakika mayalandırın.

Garnitür için, şeker, bal ve tereyağını kaynatıp süt ekleyin. File bademi de ilave edip, bir süre daha kaynatın ve ılımaya bırakın. Hazırlanan garnitürü, hamurun üstüne dökün ve iyice yayın. Önceden 200° C’de ısıtılmış fırında, yaklaşık 20 dakika pişirin.

Krema için, şeker, mısır nişastası ve yumurta sarılarını karıştırın. Ayrı bir yerde kaynatılan süt ve vanilini de azar azar ilave edin. Hamur haline gelene kadar kısık ateşte karıştırmaya devam edin ve soğumaya bırakın. Pişen keki soğuduktan sonra, ikiye bölün. Arasına kremayı sürüp, kapatın.