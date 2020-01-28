Şifa deposu mor ekmek

Türkiye'de mormiks özü üzerine uzun süredir çalışma yapan Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibinin 12 yıllık emeğinin karşılığı olan mor ekmeğin satışına Akyurt'ta başlandı. Vatandaşların ilgisini çeken mor ekmeği üreten iş insanı Fatih Karakaş, içerisindeki antosiyon madde nedeniyle birçok hastalığa iyi geldiğini ifade etti. Ekmeğin hiçbir katkı maddesi kullanılmadan, değirmende öğütülmüş saf beyaz un, tam buğday unu ve mormiks özünden imal edildiğini belirten Karakaş, "Yaban mersini, kırmızı soğan, ahududu gibi kırmızı meyve ve sebzelerden elde edilen mormiks özü başta şeker hastalığı olmak üzere damar tıkanıklığı, böbrek yetmezliği, eklem ağrıları, unutkanlık gibi birçok hastalığa iyi geliyor. Faydalarını duyan vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşıyoruz" dedi.
Rengini içerdiği meyve ve sebzelerden alan mor ekmeği, tanıtım için müşterilerine ikram ettiklerini belirten Karakaş, lezzetinin de tam not aldığını söyledi. Vücudun günlük ihtiyacı olan antosiyon maddesinin mor ekmekte bulunduğunu, rengi ve içeriği nedeniyle kısa sürede dikkatleri üzerine çektiğini belirten Karakaş, vatandaşları da hileli ürünler konusunda uyardı.
Karakaş, şunları söyledi: "Japonyada tüketimi zorunlu olan mormiks özünü sadece ekmek değil farklı ürünler ile de sofralara taşımak istiyoruz. Mormiks özü bulunan simit, poğaça, baklava gibi ürünleri de satışa sunacağız. Vatandaşların ilgisinden memnunuz ancak artan bu ilgi nedeniyle tüketicileri de sahte ürünler konusunda uyarmak gerekir. Ekmeğe limon sıktığınızda rengi kırmızıya dönüşürse ürünün doğallığı anlaşılabilir ve gönül rahatlığıyla tüketilebilir".
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!