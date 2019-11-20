120 dekar alanda üretimi yapılan meşhur Örenli pırasasının talepleri karşılamakla beraber, toptan olarak çevre illere satıldığı bildirildi.
Pırasa üreticisi Rahmi Akyol, “Örenli köyünde yaklaşık 150 senelik tohumlarla pırasa üretimi yapıyoruz, köyümüzün gelirine önemli katkısı vardır. Yer altı ve dağdan gelen temiz sularımızla üretim yapıyoruz. Dedelerimizden kalan pırasanın tohumu ile fide üretimini yaparak satışını yapıyoruz. Kütahya’dan toptan pırasa almak için köyümüze satıcılar geliyor” dedi.
Bir diğer üreticisi Gülşen Bülbül ise, “Bu pırasayı, ebelerimizden dedelerimizden kalma tohumlarla üretiyoruz. Meşhur Örenli pırasasının önce fidanını ekip yetiştiriyoruz, bahçemizde ürettiğimiz pırasaların hasadını yaparak gevremesi için toprağa gömüyoruz. Gevreyen lezzetli Örenlinin sarı pırasasını gömüden çıkarıp içtiğimiz temiz sularla yıkayıp, satışa çıkarıyoruz” diye konuştu.
Örenli Köyü Muhtarı Metin Öz de, “Köyümüzün en önemli geçim kaynaklarından bir tanesi de pırasadır. Atalarımızın 150 yıla varan tohumu ile pırasa üretim geleneğimizi sürdürmekteyiz. Pırasayı toptan olarak, Eskişehir, Kütahya, Bursa, İzmir gibi illere vermekteyiz. Simav’da, Kütahya’da, Türkiye’de hatta Dünya’da eşi benzeri bulunmayan köyümüzün yetiştirdiği pırasa, lezzetiyle ve kalitesiyle bir numaradır. Köyümüzde yaklaşık 40 hane 3’er dönümlük tarlalarında pırasa üretimi yapmaktadır” şeklinde konuştu.
Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, Örenli köyünün ata tohumu ve temiz su ile organik pırasa yetiştirilen bir yer olduğunu belirterek, 40 hane pırasa üreticisinin 120 dekar arazide 120 tonluk rekolteye ulaştığını ifade etti.
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