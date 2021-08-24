Siyez unlu yulaflı poğaça

Yulafın faydaları saymakla bitmez ama en önemli özelliği, vitamin ve mineral açısından ve bitkisel antioksidan bakımından zengin olmasıdır. Yüksek lif kaynağıdır ve kilosuna dikkat edenler ya da kilo vermek isteyenler için çok iyi bir besindir. Sabahları yulaf yemek gün içinde daha enerjik olmanızı sağlar. İşe giderken dışarıdan aldığınız yağlı poğaçalar yerine, kısa sürede hazırlanan bu yağsız sağlıklı poğaçaları tüketirseniz kilonuzu korumakla kalmayıp, farkında olmadan ekstra kilo bile verebilirsiniz. Haydi tarife geçelim.

MALZEMELER

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

50-100 gram beyaz peynir

2 dal yeşil soğan

3-4 dal maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı acı toz biber

1 çay kaşığı karabiber

1,5 su bardağı yulaf (öğütülmüş)

1 su bardağı siyez unu

NASIL YAPILIR?

Tüm malzemeler karıştırılır, en son yulaf ve siyez unu eklenir. İyice yoğurulur, küçük parçalar halinde elde şekil verilir. Yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye dizilir. 180 derece fırında 20-25 dakika pişirilir.

Afiyet olsun.