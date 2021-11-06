Sri Lanka yemekleri, Antalya’da tanıtıldı

Sahil Antalya Yaşam Parkı'ndaki işletmede Sri Lanka yemeklerinin tanıtıldığı toplantıya Siri Lanka Ankara Büyükelçisi Mohammed Rivzi Hassen, eşi Husna Hassen, Sri Lanka Antalya Fahri Konsolosu Ali Kamburoğlu, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, davetliler ve basın mensupları katıldı.
Etkinlik, davetlilerin tek tek geleneksel yağ lambasını yakması ile başladı. Daha sonra Büyükelçi Hassen, ardından Fahri Konsolos Ali Kamburoğlu ve MHP Milletvekili Abdurrahman Başkan konuşmalarını gerçekleştirdi. Konuşmalardan sonra Ayurveda tedavi yöntemi tanıtıldı. Davetliler tanıtımın ardından Siri Lanka yemeklerini tattı.
"TEMASLARI ARTTIRMAK AMACI İLE DE GASTRONOMİYİ KULLANIYORUM"
İki ülke arasındaki ilişkiler için gastronomiyi kullandığını belirten Mohammed Rivzi Hassen, "Düzenlediğimiz etkinliğin 2 nedeni var. Birincisi Sri Lanka mutfağını Antalyalılara tanıtmak. İkincisi ise yarın Sri Lanka Alanya Fahri Konsolosluğunu resmi olarak açacağımız için Sri Lanka- Antalya arasındaki bir dönüm noktasını kutlamaktır. Antalya, Sri Lanka’nın ambiyansına sahip. Ali Kamburoğlu, yarın Sri Lanka’nın Antalya Fahri Konsolosu olarak atanacaktır. Sri Lanka mutfağı, Türkiye’ye maalesef çok tanınmıyor. Bu yüzden popüler yemeklerimizden birkaçını bu etkinlikte tanıtacağız. Sri Lanka- Türkiye vatandaşları arasında gelenekleri ve temasları arttırmak amacı ile de gastronomiyi kullanıyorum. Bugün Sri Lanka mutfağını sizlere tanıtacağız. Ayrıca Sri Lanka’nın zengin, geleneksel Ayurveda tedavi yöntemlerini de size tanıtacağız. Batı ülkelerinde bu tedavi yöntemi çok popüler ama Türkiye’de çok bilinmiyor. Sizlere Sri Lanka kültürü hakkında bir fikir vereceğime inanıyorum” diye konuştu.
"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"
İki ülke arasındaki ilişkiler için elinden geleni yapacağını söyleyen Sri Lanka Antalya Fahri Konsolosu Ali Kamburoğlu, “Bugün burada Sri Lanka yemeklerini tadacağız. Biraz baharatlı ama çok lezzetliler. Ben yaklaşık 2 ay önce Alanya’da kendi fahri konsolosluk ofisimi açtım. Resmi açılışı henüz yapmadık. Fahri konsolosluğum, Antalya, Burdur, Isparta’yı kapsıyor. Bundan sonra Antalya ile Sri Lanka arasında ticari iş birliğini sağlamak için elimden geleni yapacağım” şeklinde konuştu.
"SRİ LANKA DOSTLUK GRUBU ÜYESİYİM"
MHP Milletvekili Abdurrahman Başkan, “ Bir ülkeyi tanıtmak yemeklerinden geçer. Sri Lanka deyince hepimizin aklına seylan çayı geliyor. Ben de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Sri Lanka dostluk grubu üyesiyim” ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!