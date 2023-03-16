SİYAH ÇAY

Önünüzde kocaman bir gün var ama siz hiç enerjik hissetmiyorsanız, siyah çay imdadınıza yetişebilir! Bir bardak siyah çayın içinde 60 ile 90 mg arasında kafein vardır. FDA'ya göre; siyah çay kişiyi uyandırır ve enerji verir. Ayrıca araştırmalar, her gün bir bardak siyah çay içmenin stres seviyesini düşürdüğünü de belirtiyor.

Kaynak: Health Shots