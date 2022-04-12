İçerdiği besin değerleri nedeniyle insan sağlığı açısından çok önemli bir besin kaynağı olan yoğurt, yemeklerin tamamlayıcısı olmakla birlikte özel bir malzeme olarak tariflere de lezzet katıyor. Düzenli olarak yoğurt tüketmenin, kemik gelişiminden sindirimi kolaylaştırmaya ve bağırsakları zararlı mikroplardan arındırmaya kadar sağlığımız için pek çok faydası bulunuyor. Protein ve mineral bakımından zengin bir yiyecek olan yoğurt, Ramazan ayında değişen beslenme düzeninin de en önemli destekleyicileri arasında yer alıyor.

Ramazan ayına özel Süzme Yoğurtlu Tarhana tarifi...

MALZEMELER

1 kase süzme yoğurt,

1 litre su,

3 yemek kaşığı sıvı yağ,

1 diş sarımsak,

1 adet yumurta,

3 yemek kaşığı toz tarhana,

tuz.

NASIL YAPILIR?

Tarhanaları bir miktar soğuk su içerisinde bekleterek önden kabarmasını sağlayalım. Tenceremize yağı ve tuzla ezilmiş sarımsağı ekleyip kokusu çıkana kadar kavuralım. Üzerine soğuk suyu ve tarhanayı ekleyelim. Tüm tarhanalar eriyip, kaynayana kadar karıştırarak pişirelim. Bu esnada yoğurt ve yumurtayı çırpıp terbiye hazırlayalım. Kaynayan çorbadan ilave ederek ılıştırdığımız yoğurdu tencereye ekleyelim. Bu aşamada tuzu ilave edip, yeniden karıştırıp bir taşım daha kaynatalım.

Dilerseniz çorbanıza haşlanmış nohut ve tereyağında kavrulmuş kuru nane de ekleyebilirsiniz.