Tam Buğday Unlu Ramazan Pidesi

Siz de evinizde her zaman bulunan malzemelerle hazırlayabilirsiniz. Bu ev yapımı, tam buğdaylı ramazan pidesini tattığınızda fırından hazır pide almak istemeyeceksiniz...

MALZEMELER

500 ml ılık süt

2 tatlı kaşığı bal

700 gr tam buğday unu

2 paket kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı yoğurt

Çörekotu

NASIL YAPILIR?

Ilık sütümüzü geniş bir kaba alıp içerisine mayayı ve balı koyup iyice çırpıyoruz ve 10 dk kadar köpürmesini bekliyoruz. Daha sonra ayrı bir yerde karıştırdığımız tam buğday ununu ve tuzu sütün içerisine ekleyip iyice yoğuruyoruz ve 30 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Dinledikten sonra hamuru unlanmış tezgaha alıp hamuru ikiye bölüyoruz. Hamurları 1-2 dk yoğurup unlanmış fırın tepsilerine alıyoruz ve elimizle yuvarlak şekil vererek iyice açıyoruz. Üzerine parmaklarımızla oyuklar açıyoruz. Yumurta sarısını ve yoğurtu iyice karıştırıp pidelerin üzerlerine sürüyoruz ve çörekotunu serpip 30 dakika daha dinlendiriyoruz. Fırını en son dereceye getiriyoruz, ısındığında pideleri fırına atıp 10 dk en yüksek derecede pişiriyoruz. 10 dakika sonra fırını 200 derceye getirip kontrollü bir şekilde üzeri iyice kızarana kadar pişiriyoruz. Yaklaşık 20 dakika sürüyor.

Afiyet olsun :)