Ancak sonraki yıllarda tahıl ürünleri olan buğday, yulaf gibi malzemelerle, sonrasında domates, kabak gibi sebzelerle gelişerek günümüz mutfağının vazgeçilmezi haline gelen çorba bakın nelere kadirmiş;

Tokluk hissini artırırmış,

Yemek öncesi içilen çorba midenin hacmini doldurarak diğer yemeklerin daha az tüketilmesini sağlarmış,

Kış aylarında çorba içmek vücut ısısını artırır üşümeyi azaltırmış,

Isınan vücudun serotonin seviyesini arttırır ve mutluluk verirmiş,

Vücudun ihtiyaç duyduğu sıvı miktarını dengelermiş,

Özellikle sebze ve et ile hazırlanan çorbalar vücudun direncini artırıp hastalıklardan korurmuş,

Çorbaların her türlüsü her derde deva ama biri var ki mutfaklarımızın olmazsa olmazı tarhana;

Bugün masamızda her derde deva, besin değeri yüksek, şifa kaynağı tarhana olsun. Hazır mevsimindeyken hangi yöreye ait istiyorsanız buyurun tarifi benden hazırlaması sizden.

Bolu Kızılcık Tarhanası

En güçlü şifa kaynağı olan kızılcık tarhanası her derde deva. Katkısız, gıda boyasız, koruyucusuz, C vitamini bakımından oldukça zengin bir ürün. Bolu da yetişen kızılcık meyvesinin püresi, sert-kırmızı ekmeklik buğday unu ve yemeklik iyotlu tuzun belli oranlarda karıştırılıp yoğrulması ile üretilirmiş. Tarhananın pembe-kırmızı renge yakın olabilmesi için güneş almayan bir ortamda, bez zemin üzerinde kurutulması gerekliymiş.Kızılcık tarhanası özellikle sık sık soğuk algınlığı geçirenler için en doğal ilaç. Aynı zamanda bağışıklık sisteminizi güçlendirirmiş. Halsizliği, boğaz ağrısını olanlar için hem yapması kolay hem de çok sağlıklı bir çorba. Peki, nasıl hazırlanır bu kızılcık tarhanası? Tazecik kızılcıklar yıkanır, bekletilip yumuşaması sağlanır. Yumuşatıldıktan sonra ezilerek süzgeçten geçirilir.Marmelat gibi koyu kıvama gelince unla karıştırılarak hamur yapılır ve hamur küçük parçalara ayrılır. Güneş almayan ortamda altı üstü biraz kurutularak ezilir ve ufalanması sağlanır. Bez torbalara konularak çorba yapılacağı zaman tüm malzemeler kaynayana dek karıştırılarak pişirilir.Tamamen yöresel, doğal yöntemlerle elde edilen bu eşsiz lezzet damağınızda iz bırakacak. Bu mucizevi tarhanayı bilenler sürekli almaktadır. Henüz bilmeyenler, tanımayanlar ise benden öğrensin daha fazla geç kalmasın.

Uşak Tarhana Çorbası

Tarhanaların şahıdır Uşak Tarhanası. Havalar soğumaya başlayınca yokluğu hissedilir. Ayrıca kendileri probiyotik deposu ve şifa kaynağı olarak da bilinir. Mevsiminde yetiştirilen sebzelerle hazırlanan, bol kırmızı biberi, yeşil biberi, soğanı, domatesi, yoğurdu, tam buğday unu ve özel karışımları ile tadı damağınızda kalacak enfes lezzet. Yapımında oldukça emek olan, günlerce bekletilen, acıma ve ekşime döneminden sonra ovalayıp kurutulan Uşak tarhanası listesinin ilk sıralarında. Bakalım nasıl yapılıyormuş bu tarhana? Bir gün öncesinden hamur için maya hazırlanır. Hazırlanan maya un ile yoğrulurken, yukarıda sayılan malzemeler de ilave edilmek suretiyle, karışım hazırlanır. Belli bir kıvama gelen karışım, geniş kap (toprak çömlek veya leğen) içine konulur. 15-20 gün bu kapta bekletilir. Bu arada 2 günde bir, hafif ıslatılmış elle karıştırılarak mayalanması sağlanır. Daha sonra parçalanarak temiz bir bez üzerinde serilir, kuruduktan sonra elle ovularak elenir, bez torba veya toprak küpte saklanır. Pişirilirken salça, et suyu ve tereyağı kullanılır. Sıcak servis edilir.

Maraş Tarhana Çorbası

Altın oran dedikleri bu olsa gerek. Güneşe bırakıp ekşitilen ev yapımı tarhananın yapımı çok zahmetli yemesi çok keyifli mis kokulu Maraş tarhana.Kış aylarının vazgeçilmezi Maraş tarhanasını ister kızart, ister ıslat, ister salçalısını yap, ister çorbasını yap ye. Bu eşsiz çorbanın yapımı ise çok kolay. Tarhana akşamdan ıslatılır. Çorba pişirilmeden önce ekşiliği ayarlamak için ıslatma suyunun bir kısmı dökülür. Islanmış tarhananın kaldıracağı kadar su ayarı yapılır. Pişen çorba tahta kaşıkla özenir, dövülür ve kıvam verilir. Çorba bu şekliyle tüketildiği gibi taze yoğurt ve et suyu ilavesiyle de tüketilebilir. Bu aşamada çorbanın tuzu ayarlanır. Çorba yüzeyine yağda pembeleştirilen sarımsak, kuru nane ve kırmızı pul biber dökülür. Küp küp haşlanmış şalgam da ilave edilir. Bu çorbanın sebzeli türü de yapılabilir.

Denizli Sebzeli Top Tarhana

Top tarhana Denizli yöresinde değirmenlerde normal undan ayrı olarak tarhanalık iri kepekli buğdaydan öğütülürmüş. Bire bir ölçüde kaynamış suyun içine kepekli un katılır. Karıştırılarak ağır ateşte koyulaşana dek pişirip, hamurla özleşene dek yoğrulur. Tuz eklenir. Hamur, topraktan yapılmış büyük kaplara koyulur. 3 hafta her gün yoğrulur. 3 hafta sonunda top top şekil verilerek güneşte kurutulurmuş. Yapımı tamam peki nasıl olacak bu Denizli usulü sebzeli top tarhana? Su kaynatılır ve tuzu ilave edilir. Öncelikle bir gün önceden ıslatılmış top tarhana eklenir. Daha sonra börülce ilave edilir. Börülceler yumuşayınca balkabağı eklenir. Kabak piştikten sonra 2 yemek kaşığı tereyağı ve karabiber ilave edilir. 2-3 dakika daha kaynatılır. Sıcak olarak servis yapılır.

Kütahya Sıkıcık Çorbası

Bulgur ve tarhana karışımından minin köfteler içeren Kütahya’ya özgü bir çorba. İnce bulgurlar elde sıkılarak yuvarlandığı için bu yemeğe Sıkıcık adı verilmiş. Bu eşsiz lezzetin hikâyesi ise çok derin ve anlamlı. Bir kadının oğlu askerden gelmiş. Ancak ekonomik yönden sıkıntıda olduklarından kadın, oğluna her gün başka isimler altında bu yemekten yapar. Oğlu: "ana akşam ne yiyeceğiz" dediğinde ilk gün bali guli köftesi, ikinci gün ense patlatan damak şaklatan, üçüncü gün deve dolması, dördüncü gün sıkıcık, beşinci gün garip köftesi demiş. Gelelim hikayesi güzel, kendi güzel, lezzeti güzel, şifa olan olan sıkıcık çorbasının tarifine. İnce bulgurun üzerine bir çay bardağı sıcak su gezdirilerek kabarması beklenir. Üzerine tarhana, un, karabiber ve nane eklenerek karıştırılır. Katı bir karışım elde edilir. Elimizde yuvarlayarak bilye büyüklüğünde küçük toplar yapıp, unlu bir tepsiye sıralanır. Bir başka tencerede soğan, yağı ve salça kavrulur. Üzerine beş su bardağı su doldurulur. Kaynayan salçalı suya önceden yuvarladığınız toplar atılır. Birbirine yapışmaması için tane tane atmakta yarar vardır. Kısık ateşte bulgurlar iyice pişinceye kadar kaynatılır. Et suyu varsa suyuna karıştırılabilir