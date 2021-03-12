Tarhun otlu kesme çorba

Tarhun otlu kesme çorbası nasıl yapılır?

Hem kesme makarna yapacağız hem de efsane kıymalı bir harç hazırlayacağız. Tarhun otlu kesme çorbaya yaparken de, tadına bakarken de bayıldık. Ben kesin deneyin derim. Gerekenleri yazıyorum, şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

Mercimek için;

1.5 su bardağı yeşil mercimek

4 su bardağı su

Kesme Makarna için;

1 su bardağı su

1 yumurta

1 çay kaşığı tuz

3 su bardağı un

Kıymalı Harç

3 yemek kaşığı tereyağı

1 adet küp şeklinde doğranmış soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

300 gr dana kıyma

NASIL YAPILIR?

Suda mercimeği haşlıyoruz.

Hamuru en az 10 dakika yoğurup 3 parçaya bölüp 2-3 cm kalınlığında açıyoruz.

Bolca un serperek gömlek gibi katlayıp tüm üst üste gelen yerlere bolca un serpiyoruz.

Kesme işleminin ardından koparma işlemini yapıyor bir tepside beklemeye alıyoruz.

Çorba için fazla olduğunu düşünenler erişte olarak kurutup pişirebilir.

Ayrı bir tencerede tereyağında kıymamızı kavurup salça ve soğanı ekliyoruz.

Haşlanmış mercimeğe et suyunu ilave edip ısıtıyoruz ve kıymalı harç ile dilediğimiz kadar erişşteyi ekleyip erişteler yumuşayana kadar pişiriyoruz.

youtube.com/bunuyerim

instagram.com/mervecobanuslas/

BONUS: TAM BUĞDAY UNLU TOST EKMEĞİ