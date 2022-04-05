Türk mutfağının sürdürülebilirlik elçileri seçiliyor
Bu yıl 5-31 Mayıs tarihleri arasında 11. si kez düzenlenecek olan Türkiye’nin ilk gastronomi festivali Restoran Haftası’nda, İstanbul, İzmir, Bodrum, Denizli ve Gaziantep’teki seçili restoranlarda birbirinden lezzetli menüler ‘’Sürdürülebilirlik’’ teması ile gastronomi tutkunlarına sunulacak.
Restoran Haftası, her yıl olduğu gibi yine yeniliklere sahne olacak. Bu yıl “sürdürülebilirlik” temasının ele alındığı Restoran Haftası’nda atıksız mutfağa dikkat çekilecek. Bu kapsamda bu yıl ilk kez gerçekleşecek “35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması” ile Türk mutfağının ilham veren yetenekli genç şefleri, sürdürülebilirliği mutfaklarının ana disiplini haline getirme amacıyla yarışacak. Lezzet severleri hem yemeğe hem de yeni deneyimler yaşamaya davet eden Restoran Haftası’nda yapılacak yarışma kapsamında mutfağımızı geleceğe taşıyacak genç şefler, Türk mutfağının sürdürülebilirlik alanındaki elçileri olmak için yarışacak.
Gastronomi profesyonelleri jüri koltuğunda
Yarışmanın jürisi Gastronometro Direktörü Maximillian J.W. Thomae, Dude Table Gastronomi Ajansı Başkanı Funda İnansal, Gazeteci- Gastronomi Yazarı Ebru Erke ve Cooks Grove Kurucusu Şef Şemsa Denizsel’den oluşacak. 18-35 yaş arasındaki tüm genç şeflerin katılımına açık olan yarışmada, adaylar atıksız mutfak ilkeleri çerçevesinde ana yemek kategorisinde hazırladıkları yemek tariflerini online başvuru yaparak iletecekler. İletilen tarifler arasından seçilecek olan 10 aday, 4 jüri üyesi tarafından gastronomi üzerine aldıkları eğitim, mutfak deneyimi, atıksız reçetelerdeki yaratıcılık ve teknik, Türk mutfağı ile olan ilişkileri gibi bir takım değerlendirme kriterleri doğrultusunda belirlenecek. Bu adaylar hazırladıkları tarifleri jüri tadımına sunmak üzere Gastronometro’ya davet edilecek.
Kazananlar Türk Mutfağı 2.0 Konferansı’nda açıklanacak
Atıksız mutfak prensibiyle hazırladıkları reçeteleri ile jüri karşısına çıkan 10 aday arasından seçilen 3 şefin isimleri, 14 Mayıs’ta Restoran Haftası kapsamında gerçekleştirilecek olan Türk Mutfağı 2.0 Konferansı’nda açıklanacak.
Mart ayı itibarıyla başlayan “35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması”na online başvurular 15 Nisan’a kadar devam edecek. Başvuruda bulunmak isteyen genç şefler yarışmanın detaylı bilgi dosyasına www.restoranhaftasi.com/yarismalinkinden ulaşabilir ve başvurularını yapabilirler.
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