Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde bu yıl 4’üncüsünü düzenleyeceği Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) başladı.

15-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek festival; dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefleri, Türkiye’nin ünlü şeflerini, otel ve restoran yatırımcılarını, sektör profesyonellerini, gurmeleri, lezzet tutkunlarını bir araya getirecek. Festival ünlü sanatçıların konserlerine, sergilere, dans gösterisine, söyleşilere, yarışmalara ev sahipliği yapacak.

Türkiye’yi temsil eden ilk şehir Gaziantep

Kadim mutfağı ve eşsiz lezzetleriyle gastronominin parlayan yıldızı Gaziantep bir kez daha gastronomi dünyasına ev sahipliği yapıyor. Dünya Bankası’nın en rekabetçi 7 şehirden biri olarak seçtiği ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında fark oluşturan Şehirler Ağı’nda (UCCN) Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olarak listeye aldığı Gaziantep, dördüncü kez Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’ne (GastroAntep) ev sahipliği yapıyor.

Gastronomi şehri adını bir kez daha dünyaya duyuracak

Kadim mutfağıyla Gaziantep’i bir kez daha dünya sahnesine taşıyacak uluslararası festivalde; dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, Türkiye’nin ünlü şefleri, otel ve restoran yatırımcıları, sektör temsilcileri ve profesyonelleri, gurmeler, yaşam koçları, diyetisyenler, gıda üreticileri, gastronomi öğrencileri, tarım üreticileri, tedarikçiler ve akademisyenler bir araya gelecek. Geri sayımın başladığı, sayılı günlerin kaldığı festival dört gün sürecek ve binlerce konuğu ağırlayacak, birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak. Bu yılki teması “Sürdürülebilirlik” olan Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’nde (GastroAntep), Michelin yıldızlı şeflerin, UNESCO Gastronomi Şehirleri temsilcilerinin Gaziantep’in yöresel ürünleri ile düzenleyeceği workshop etkinliklerinin yanı sıra sürdürülebilirlik ve biyoçeşitlilik üzerine sergiler, Coğrafi İşaret Çalıştayı gibi çok sayıda panel ve seminer de düzenlenecek. Festivalde ayrıca geziler, müze ziyaretleri, şovlar, kadın ve çocuklar için atölye çalışmaları, konserler ve pek çok eğlenceli etkinlik yer alacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy konuştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 4. Uluslararası Gastronomi Festivali kapsamında bir dizi etkinliğe katıldı. Bakan Ersoy, festival etkinlikleri için Batalhöyük Tepesi'nde hazırlanan alanda, yöresel kıyafetler giyerek fıstık bahçesinde hasat gerçekleştirdi. Daha sonra şire yapımı için çizme giyerek üzüm ezen Ersoy, cevizli sucuk için hazırlanan ürünleri şireye batırdı.

Kurutmalık patlıcan ve kabağın hazırlandığı alanı gezen Ersoy, bir süre izlediği işlemleri kendi de yapmayı denedi. Bakan Ersoy, gazetecilere, bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen festivali önemsediklerini dile getirdi. Ülke içindeki turist haraketliliğini yaygın hale getirmek istediklerine işaret eden Ersoy, "Türkiye'nin her yerine ziyaretçi getirmek istiyoruz. Bu anlamda merkezden yaptığımız çalışmalar ne kadar önemli olsa da yerelde yapılan organizasyonlar ayrı bir önem taşıyor. Bu anlamda yapılan çalışmaları çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Gaziantep'in çok sayıdaki değerini tescil ettirdiğini, bunun da turizm için önemli bir değer olarak öne çıktığını belirten Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gaziantep olarak yeni bir trend başlattınız. Çok sayıda tescilli ürününüz var. 100 yılda 100 tescilli ürün dediniz. Bu trendin diğer şehirlere yayılmasını istiyoruz. Burada Gaziantep'in ayrıştığı özellik de var aslında. Tescilli ürün trendi yanında birbirinden lezzetli yemekleriyle de dikkati çekiyor. Ayrıca arkeoloji ve kültürüyle dikkati çekiyor Gaziantep. Gaziantep şimdi de gastronomi alanında öne çıkıyor. Gastronomi alanında birçok ürünü ihraç ediyor. Artık dünyaya ürünler gidiyor. İnşallah bu tarz çalışmaların 81 ilde artarak yayılması için bakanlık olarak destek vermeye devam edeceğiz. Her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

Bakan Ersoy, Türkiye ve tüm şehirleri için aralıksız çalıştıklarını aktararak, yerelde yapılan bu tür organizasyonların da işlerini daha kolay hale getirdiğini kaydetti.

"Organizasyona 70 ülkeden katılım oldu"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise her yıl organizasyonun daha da büyüyerek devam ettiğini söyledi.

Bu yıl organizasyona 70 ülkeden katılım olduğunu bildiren Şahin, "Aramızda bu yıl 300 önemli misafirimiz var. Bunların arasında sanatçıdan mutfak şeflerine kadar birbirinden değerli isim yer alıyor. Bu sene festivalde sürdürülebilir kalkınmayı esas aldık. Bu kapsamda çevreyi koruma ve öze dönmeyi çok önemsiyor ve benimsiyoruz. Bunları başardığımızda daha sağlıklı bir toplum da inşa edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Ersoy'a Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Milletvekilleri Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, Müslüm Yüksel, Mehmet Sait Kirazoğlu ve Ali Şahin diğer ilgililer eşlik etti.

Ünlü isimler ve doyasıya etkinlik

Festivalin ikinci günü (16 Eylül Cuma), sabah saat 9:30’da Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Davut Gül’ün açılış konuşmaları ve Gaziantep Gastronomi Belgeseli “Köprü” film gösterimi ile başlayacak.

Festivalde dört gün boyunca paneller, Michelin yıldızlı şeflerle workshoplar, Ömür Akkor, Arda Türkmen, Hakan Mengüç, Ömür Gedik, Dr. Ender Saraç gibi uzman konukların katıldığı söyleşiler, Lokal Chef Yarışması, çocuklara ve yetişkinlere yönelik etkinlikler düzenlenecek. Festivalin ikinci günü akşam Haluk Levent, üçüncü günü Emircan İğrek, dördüncü günü ise Derya Uluğ, konserleriyle festival coşkusuna katılacak, festivalin konuklarına ve Gaziantep’e müzik dolu saatler yaşatacak.