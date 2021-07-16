Unsuz Şekersiz Brownie

Unsuz şekersiz çikolatalı browni

Bu sefer ekstradan şeker koymadan daha sağlıklı ve evdeki kararmış muzları da değerlendirebileceğimiz daha pratik bir tarif uyguluyoruz. Hem daha az şekerli hem de atılmaya yüz tutmuş muzları da değerlendirebileceğimiz oldukça kolay ve lezzetli bu tarifi kaçırmayın derim.

Aşağıda malzemelerimizi yazıyorum.

Şimdiden afiyet olsun...

MALZEMELER

4 adet olgunlaşmış muz

3 yemek kaşığı parçalı fıstık ezmesi

1 yemek kaşığı parçasız fıstık ezmesi

Yarım fincan espresso

1 çay kaşığı sıvı vanilya

Yarım su bardağı damla çikolata

NASIL YAPILIR?

Muzlar ezilip tüm malzemeler karıştırıyoruz.

Ardından 20 cm'lik fırın kabında 20 dakika kadar pişiriyoruz.

Soğuyup dinlendikten sonra servise hazır. Afiyet olsun !

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