Unsuz Şekersiz Kek

Beslenme şeklimi değiştirme kararım tariflerime de yansımaya başladı. Sizlerle buradan ara ara sağlıklı tatlı, atıştırmalık ve ana yemekler paylaşmaya karar verdim. Bu tarifte de şeker ihtiyacınızı sağlıklı ve lezzetli bir şekilde karşılayabilirsiniz. Haydi yazla birlikte, gelsin fit ve sağlıklı vücutlar!

MALZEMELER

5 adet muz

2 yumurta

1 su bardağı hindistan cevizi

Yarım su b kakao

Yarım su bardağı pekmez

2 avuç kırılmış ceviz

1 pkt vanilin

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karbonat

Sosu için;

120 gr bitter çikolata

3/4 su bardağı süt

NASIL YAPILIR?

Muzları soyup iyice eziyoruz, ben blenderda çektim. İçerisine 2 adet yumurta koyuyoruz, çırpıyoruz. Daha sonra pekmezi ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. Daha sonra cevizleri ve tüm kuru malzemeleri ekliyoruz, iyice karışıma yediriyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz kare bir pişirme kabına ya da borcama alıyoruz. 180 derecede 20-25 dk kontrollü pişiriyoruz. Ayrı bir yerde bein-marie usulü erittiğimiz çikolataları ve sütü iyice çırpıyoruz. Fırından çıkarttığımız kekin, kürdanla her yerini deliyoruz. Ilık sosun hepsini sıcak kekin üzerinde gezdiriyoruz. Sosu çekene kadar bekliyoruz ve keki buzdolabına koyuyoruz. Soğuyunca tüketebilirsiniz.

Afiyet olsun :)