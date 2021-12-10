Unsuz yulaflı ekmek tarifi

Yapımı oldukça kolay olan şekersiz ve unsuz ekmeği gönül rahatlığıyla yiyebilir ve kilo alımını engelleyebilirsiniz. Düşük kalorili ve doyurucu bu ekmek tarifi ile diyette motivasyon sağlayabilirsiniz.

MALZEMELER

225 gram yulaf kepeği

225 gram yulaf

2 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

520 gram süzme yoğurt

3 adet yumurta

HAZIRLANIŞI

175 derece fırını ısıtın.

Bir kabın içerisinde yumurta ve yoğurdu çırpın.

Yulafları ve kabartma tozunu karıştırın. Yumurtalı karışımı yulaflı karışıma ekleyip yoğurun. Elde ettiğiniz hamuru yağlı kağıt serdiğiniz dikdörtgen kalıbınıza yerleştirin. 60 dakika fırında pişirin. Daha sonra üzerini kapatıp 10 dakika daha fırında pişmeye bırakın.

Afiyet olsun